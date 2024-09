Ana Castela, de 20 anos, celebrou nesta terça-feira (17/9) a primeira indicação ao Grammy Latino de sua carreira.





A cantora se mostrou incrédula em estar entre os finalistas do prêmio mais importante da música latina. "Acordei com gente me ligando... Estou concorrendo ao Grammy! Que loucura! Que isso, gente! Ao Grammy, meu Deus do céu! Eu tenho só 20 anos", disse ela.





Na sequência, a artista se imaginou na cerimônia da premiação. "Se eu for lá, vou ver um monte de famoso nos Estados Unidos. Eles vão me ver! A Katy Perry vai saber que eu existo", comentou.





Ana também ensaiou o que diria em seu discurso em inglês, caso leve o prêmio para casa. "Muito obrigado pelo meu Grammy Latino. Estou muito feliz e vou beber agora", brincou ela, falando na outra língua.

O disco "Boiadeira internacional" está indicado ao prêmio de melhor álbum de música sertaneja. Ana Castela está na disputa com Gusttavo Lima, Simone Mendes, Lauana Prado e Luan Santana.