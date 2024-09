Ao desembarcar no aeroporto, Katy Perry não só demonstrou seu estilo, mas também esbanjou simpatia e afeto pelos fãs. A cantora fez questão de cumprimentar muitos dos presentes, tirando fotos, assinando autógrafos e conversando com seus admiradores.









A chegada de Katy Perry ao Brasil é muito aguardada e promete trazer uma energia vibrante para o Rock in Rio. O show da estrela pop acontece na próxima sexta-feira, 20, no Palco Mundo – o maior do festival. Além disso, a cantora disse durante uma live em seu perfi no Instagram que suas canções novas farão parte do show. Quando tratado sobre seu novo álbum, ela disse que acredita que os fãs brasileiros são muito dedicados e que já teriam as músicas na ponta da língua.









“Vai ser muito divertido. Vocês tem que ir, porque, vou contar algo para vocês, vai ser um dos momentos mais importantes do KP6, dessa era. Será a festa para estar (…) Vai ser uma festa porque amamos os brasileiros. Eles estão presentes em toda minha carreira, e vamos dar esse momento a eles”, disse Katy Perry durante a live.





Veja a chegada de Katy Perry no país:











O que esperar do show de Katy Perry no Brasil?





Além da novidade com o álbum, o show da cantora promete ter uma vibe futurista, apostando em um visual robótico, já que nas imagens de divulgação do álbum a cantora aparece usando pernas mecânicas e vestindo looks metalizados.





Na semana passada, durante sua performance no VMA, Katy Perry trouxe à vida um conceito inovador. Como vencedora do Video Vanguard Award, um prêmio especial reconhecendo sua carreira e videografia, a artista deslizou pelo palco, interagiu com projeções e até apareceu com uma imponente asa de borboleta metálica, enquanto apresentava um medley de seus maiores sucessos.









Acostumada a criar shows temáticos, é de se esperar que Katy Perry leve esse conceito ao extremo em sua apresentação no Rock in Rio. Outra tradição que os fãs, conhecidos como KatyCats, esperam que a cantora mantenha é a de convidar um fã para subir no palco.





Katy Perry lançou novo single ‘I’m His, He’s Mine’ recentemente