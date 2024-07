Em Paris para a cobertura da Olimpíada pela Cazé TV, Fátima Bernardes ficou chocada ao ver a ação das pickpockets na cidade. No Instagram, ela relatou que viu o grupo de criminosas dentro de um trem.





A jornalista explicou que já tinha ouvido falar sobre antes, mas ficou impressionada ao ver como as pickpockets agem rapidamente. "Se você está vindo para cá ou se está por aqui, cuidado com os trombadinhas, os 'pickpockets'. É impressionante", começou.





"São jovens, meninas pequenininhas, estão sempre com uma echarpe e são sempre muito rápidas. Elas deixam para sair do vagão no último segundo, quando a porta está quase fechando e aí já estão levando a carteira", disse Fátima Bernardes.





Segundo a apresentadora, a situação que presenciou foi um caso de sorte, já que a ladra deixou a carteira cair do lado de dentro do vagão. "Foi uma movimentação danada, a moça estava com o celular dentro do bolso, mas a carteira estava dentro de uma pochete atravessada do lado, no fundo. Elas conseguiram tirar a carteira da moça", detalhou.





"Elas deixam para sair no último minuto, que não tem como sair correndo. Tem que ficar muito atento, mesmo", finalizou a apresentadora.