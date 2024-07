SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sua estreia desastrada como comentarista das Olimpíadas na Cazé TV, a influenciadora Nathaly Dias, conhecida como Blogueira de Baixa Renda, postou (e em seguida apagou) um vídeo pedindo para não ser cancelada nas redes sociais.





Nathaly está sendo criticada por puxar o assunto da "fofoca sapatônica do vôlei" ao vivo na transmissão da cerimônia de abertura na última sexta-feira (26).



Ai a Adenizia foi muito diva cortando essa micosa querendo ganhar palco com o assunto da Sheilla e da Gabi em um programa que supostamente era pra falar dos esportes olímpicos. Vergonhoso cazetv, melhore pic.twitter.com/e8dUg7I7XW — Viúva Daher. (@badviuv) July 27, 2024





Durante a transmissão, a influenciadora perguntou a Adenízia, do vôlei, se ela sabia algo sobre uma suposta briga envolvendo Gabi e Sheilla da seleção brasileira. Adenízia ficou irritada e deu uma bronca ao vivo em Nathaly.





"Isso aqui é um programa de família. Eu não faço parte de fofocas", disparou. A blogueira tentou se corrigir, mas ficou um climão no ar.





Logo após a transmissão, Nathaly publicou um vídeo em suas redes sociais dizendo que nunca sofreu "tanto hate" e pedindo compreensão dos telespectadores, afinal só queria tornar a transmissão mais leve.





"Eu não quis magoar ninguém, eu só queria ser leve por que o intuito do programa era ser leve", disse ela, chorando. O vídeo foi apagado logo em seguida. Em tempo, Nathaly Dias é casada com uma mulher.





Neste sábado (27), Nathaly repostou um comentário de Felipe Neto defendendo-a -- e criticando, na verdade, sua escalação como comentarista.





"Irmão, você tá transmitindo Olimpíadas. Você coloca a Blogueira de Baixa Renda para comentar sobre o time feminino de vôlei. O que você espera? Que ela fale sobre o entrosamento nos treinos das ponteiras com as levantadoras? A culpa não é da mina, pô. Com todo o respeito", escreveu Felipe Neto.