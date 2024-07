Mesmo com as férias escolares chegando ao fim, nunca é tarde para ir ao teatro (mesmo no período letivo). O Estado de Minas separou, então, uma lista de espetáculos que ainda estão em cartaz e os que vão estrear em BH no próximo mês. Separe um fim de semana e aproveite a cena cultural belo-horizontina.

Os Bruzundangas

A partir desta sexta-feira (26/7) até o dia 19 de agosto, o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB) recebe o espetáculo musical “Os Bruzundangas”, comédia satírica e primeira adaptação do livro de mesmo nome do escritor brasileiro Lima Barreto (1881-1922), apresentando a atualidade das críticas sociais que o autor realizava há mais de um século sobre os primeiros anos da Primeira República (1889-1930). Saiba mais neste link.

Serviço

Data: 26 de julho a 19 de agosto

Horário: de segunda a sexta às 20h

Local: Teatro II do CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Classificação: 14 anos

Preço: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Makeda - A rainha da Arábia Feliz

Até a próxima segunda-feira (29/7), o CCBB também recebe o musical Makeda - A rainha da Arábia Feliz. Então, aproveite o fim de semana e mergulhe na história da princesa e seu trisavô, que a prepara para se tornar rainha. Makeda embarca nas grandes aventuras contadas pelo ancião, transcritos em um antigo pergaminho chamado “A trilogia das Arábias”. Saiba mais neste link.

Serviço

Data: até 29 de julho

Horário: de segunda a sexta às 20h

Local: Teatro I do CCBB - Praça da Liberdade, 450 - Funcionários

Classificação: Livre

Preço: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)



A rainha procura

O Grupo Trampulim estreia sua primeira adaptação de “A rainha procura”, inspirada na premiada obra da Cia do Quintal de São Paulo. O espetáculo terá sete apresentações gratuitas na capital mineira a partir deste sábado (27/7) até o dia 11 de agosto. Com palhaçaria, improvisação e dramaturgia, a peça se ambienta em um tabuleiro de xadrez e mistura roteiro e improviso. Saiba mais neste link.

Serviço

Data: 27/7 a 11/8

Horários: 27 e 28 de julho (sábado e domingo), às 19h

Local: Galpão Cine Horto - Rua Pitangui, 3.613, Horto





3 e 4 de agosto (sábado e domingo), às 19h

Local: Casa de Candongas (Avenida Cachoeirinha, 2.221 – Santa Cruz)

9 de agosto (sexta-feira), às 20h

Local: ZAP 18 (Rua João Donada, 18 – Santa Terezinha)





11 de agosto (domingo), às 11h e às 15h

Local: Teatro da Biblioteca Pública (Praça da Liberdade, 21 – Savassi)

Preço: Gratuito





Herança

Sobre a busca e o resgate da cultura afro-brasileira, o espetáculo Herança comemora os 50 anos de carreira do ícone mineiro Maurício Tizumba, que também entra em cena. Com direção de Grace Passô, histórias íntimas são narradas enquanto o continente Africano é posto como um espelho. Saiba mais neste link.

Serviço

Data: 17 de agosto

Horário: 20h

Local: Sesc Palladium - Rua Rio de Janeiro, 1046

Classificação: 10 anos

Preço: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)





A fábrica dos ventos

Em um reino onde a vida gira em torno de bexigas, a peça conta histórias sobre um povo com dificuldades de respiração e locomoção, que trabalha enchendo as bexigas e sobrevive vendendo a única coisa que lhes restam, o sopro. Atendendo às ordens do rei, ao fim de cada dia um soldado passa recolhendo todas bexigas. Saiba mais neste link.

Serviço

Data: 18 de agosto

Horário: 18h

Local: Sesc Palladium - Rua Rio de Janeiro, 1046

Classificação: 10 anos

Preço: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

O mágico de Oz

Recontando a clássica aventura de Dorothy, Espantalho, Homem de lata e do Leão por meio dos caminhos de tijolos amarelos, a peça “O mágico de Oz” é um show musical que apresenta a literatura através da intervenção teatral. Saiba mais neste link.

Serviço

Data: 11 de agosto

Horário: 16h

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed/ BH Minas - Rua da Bahia, 2244

Preço: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)



O gato de botas

Neste domingo (28/7), o Teatro Marília recebe quatro crianças que embarcam com o Gato de Botas em uma viagem mágica pela literatura. Nessa adaptação, a história se passa em Minas Gerais. Saiba mais neste link.

Serviço

Data: 28 de julho

Horário: 16h

Local: Teatro Marília - Av. Prof. Alfredo Balena, 586

Classificação: Livre (menores de 12 anos devem entrar acompanhados pelos pais e/ou responsáveis)

Preço: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata