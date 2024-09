Travis Scott, o rapper que torrou cerca de R$ 170 mil com garotas de programa antes do show no RiR e deixou o público esperando

Atração principal do primeiro dia de Rock in Rio, o rapper norte-americano Travis Scott resolveu curtir as maravilhas da cidade antes do trabalho. Segundo informações do colunista Léo Dias, o astro internacional esteve na Centaurus, no bairro da Lagoa, na Zona Sul, e gastou 30 mil dólares na casa, o equivalente a quase R$ 170 mil na cotação atual.







Segundo pessoas que estavam no local, Travis levou 20 meninas para a suíte mais luxuosa do estabelecimento e acabou perdendo a hora.







O show do rapper estava previsto para começar à meia-noite, mas o cantor só chegou na cidade do Rock por volta da 1h da manhã.