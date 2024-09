SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na sexta-feira (13), uma apresentação em Boston da banda Jane's Addiction foi previamente encerrada após o vocalista, Perry Farrell, atacar no palco o guitarrista, Dave Navarro.









O QUE ACONTECEU



Enquanto cantava "Ocean size" em um show em Boston, Farrell começou a emitir grunhidos e gritar "f*** you" repetidas vezes na direção do guitarrista, que tocava no palco. Então, aos berros, o vocalista se direcionou para Navarro e deu um empurrão em seu ombro.





Farrell partiu para cima de Navarro aos gritos de "f*** you" enquanto o instrumentista calmamente tenta contê-lo segurando com o braço. O cantor se desvencilha e o ataca com cotoveladas.





Logo, ele é contido por membros da equipe e da banda que pedem que ele pare. São necessários quatro homens para segurá-lo, enquanto Farrell dispara socos pelo ar e o público assiste a briga.





Depois de conseguirem tirá-lo do palco, o show foi encerrado abruptamente. Navarro, o baixista Eric Avery e o baterista Stephen Perkins, voltaram para o tablado onde se despediram da público.





Segundo o fotógrafo Brian Mackenzie, que estava fazendo registros da apresentação, a banda estava incomodada com o comportamento do cantor. "Perry tinha uma garrafa enorme de vinho com ele a noite toda, Navarro e Avery continuaram conversando um com o outro durante todo o show e pareciam mais irritados do que o normal", comentou em seu perfil no X.

Perry Farrell é criador do festival Lollapalooza.