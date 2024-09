A Mostra Descontorno Cultural, realizada há cerca de 10 anos em Belo Horizonte, tem dois propósitos: levar arte ao público e fortalecer a atuação de artistas em suas próprias comunidades, proporcionando-lhes espaço e visibilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





O evento será realizado nas nove regionais da capital, neste sábado (14/9) e domingo (15/9), com entrada franca e programação para todas as idades. O músico Sérgio Santos, a banda Pelos, as cantoras Carol Rennó e Maíra Manga e o grupo Pigmalião Escultura Que Mexe são algumas atrações da agenda, que conta também com oficinas, saraus, contação de histórias, peças teatrais, dança e performances.



“O Descontorno foi idealizado com o propósito de dar visibilidade a produções vindas de diferentes territórios”, afirma Bárbara Bof, diretora de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura (FMC).



“Belo Horizonte possui 17 centros culturais. A mostra é fruto da grande movimentação e articulação que acontece de forma viva nesses centros. É um grande encontro que reúne, ao longo da programação, artistas e atividades presentes na rotina diária da capital”, acrescenta Bárbara.

Grupo Pigmalião Escultura Que Mexe apresenta "Elefanteatro", neste sábado (14/9), no Centro Cultural Zilah Spósito Marcelo Sant'Anna/divulgação



Das 100 atrações deste ano, metade foi selecionada a partir de inscrições, enquanto a outra parte é composta por artistas e grupos que atuam regularmente nos centros culturais ou participaram de projetos ligados à Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

Banda Pelos, criada no Aglomerado da Serra, é destaque da cena independente de BH



“A gente tem um olhar muito sensível para a presença dessas propostas. A seleção foi feita pelos servidores públicos junto com o Instituto Lumiar, que este ano é parceiro para realização do Descontorno”, afirma a diretora da FMC.



“Existe a perspectiva de observar o lugar de pertencimento dos grupos que estão se inscrevendo em diálogo com as propostas, pensando também nas possibilidades de interação com outros territórios e a movimentação artística colocada ali”, comenta.



A organização busca também a convergência de manifestações culturais existentes nas comunidades de BH, deslocando-as de seus espaços de origem. “É o caso dos grupos de forró, presentes em um território, que na mostra irão ao encontro de outros artistas. Isso acontece com o artesanato, hip -hop e várias outras atrações”, afirma Bárbara, defendendo a importância do encontro de diferentes linguagens e de estimular a troca entre artistas.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





CONFIRA





Sábado (14/9)





15h30: “Todos os cantos”. Música clássica. Recital de Carolina Rennó (canto) e Wagner Sander (piano). Centro Cultural Vila Marçola (Rua Mangabeira da Serra, 320, Serra)



16h: “Elefanteatro”, com Pigmalião Escultura Que Mexe. Centro Cultural Zilah Spósito (Rua Carnaúba, 286, Zilah Spósito)



18h: “Rock da Regina”, com Banda Simplesons. Centro Cultural Lindeia Regina (Rua Aristolino Basílio de Oliveira, 445, Regina)



19h: Banda “Pelos”. Centro Cultural Vila Marçola (Rua Mangabeira da Serra, 320, Serra)



19h: Rock da Regina, com Banda Rodallex. Centro Cultural Lindeia Regina



20h: Banda Kaust. Centro Cultural Lindeia Regina





Domingo (15/9)



11h: Narração de Histórias Lá no Fundo do Mato, com Cia Canta Contos. Centro Cultural Venda Nova (Rua José Ferreira dos Santos, 184, Jardim dos Comerciários)



12h: Show “As vozes e o violão”, com Sérgio Santos e Maíra Manga. Centro Cultural Padre Eustáquio (Rua Jacutinga, 550, Padre Eustáquio)



17h45: O Som das Quadras, com DJ Evandro MC. Centro Cultural Padre Eustáquio



18h: Show de Julia Deodora. Centro Cultural Usina de Cultura (Rua Dom Cabral, 765, Ipiranga)



18h30: Encontro de forrozeiros. Centro Cultural São Geraldo (Rua Silva Alvarenga, 548, São Geraldo)

DESCONTORNO CULTURAL

Neste sábado (14/9), das 9h às 21h, e domingo (15/9), das 9h às 19h, em espaços culturais da Prefeitura de Belo Horizonte. Entrada franca.