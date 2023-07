Segunda aparição do 'elefante gigante' será neste sábado, no Centro de BH

677

Elefantão vai dar uma voltinha no Parque Municipal de BH (foto: Acervo)



O grupo Pigmalião Escultura que Mexe apresenta o seu mais novo gigante: um enorme animal, verdadeura montanha de plásticos coloridos, que começou a dar seus primeiros passos agora em julho, em pontos distintos de BH. Novas situações e histórias surgirão nessa jornada em que o principal combustível é a esperança.





“Elefanteatro” é um espetáculo de rua, teatro que caminha junto com o público. Construída com restos de embalagens, a montagem busca aguçar no público o olhar sobre a alteridade, sobre quem precisa partir para, meramente, continuar a viver. O Pigmalião vem experimentando, ao longo de seus 16 anos de trajetória, a construção de bonecos em grande escala, confiante de que esse tipo de trabalho tem o poder de atrair a curiosidade das pessoas.

Após a apresentação de hoje, a próxima exibição será na Praça Geraldo Damata Pimentel (Igrejinha da Pampulha), no domingo, 16 de julho, às 9h30. Tudo com entrada franca e interpretação em libras. Para acompanhar a caminhada do elefante basta

acessar www.pigmaliao.com/elefanteatro.