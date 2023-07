Banda mineira Chico e o Mar experimenta novas sonoridades

677

Banda mineira lança o single "Cê disse que me ama" e prepara novo repertório (foto: Emilly Oliveira/divulgação)

Mudança é a palavra que define o momento dos rapazes da banda mineira Chico e o Mar. Na estrada desde 2018, quando os então estudantes Daniel Moreira (vocal, violão e guitarra), Caio Gomes (bateria) e Guilherme Vittoraci (guitarra e vocal) decidiram se juntar para cantar de um jeito leve e autêntico os sentimentos de quem está entrando na fase adulta, o grupo já lançou o álbum “Chico e o Mar”, o EP “sdds” e uma dezena de singles.

Trazendo referências que vão da MPB ao trap e às divas do pop, a banda fez imersão de três dias em um distrito com 600 habitantes de Rio Espera, cidade da Zona da Mata mineira. Sem acesso à internet, os músicos compuseram o novo single, que fala da insegurança de viver um amor correspondido depois de muitas desilusões.

"A gente nunca esteve com uma equipe tão estruturada quanto agora, em caminho tão maduro quanto este. As músicas seguem com a essência que a gente carregou até aqui. Porém, com a nova roupagem que veio de nossas experiências musicais' Caio Gomes, baterista



Vivência criativa

Foram necessárias oito horas para finalizar a letra. O vocalista Daniel Moreira chegou com o refrão e alguns acordes. A partir dessa base, o quarteto compôs os versos. Daquela vivência no interior mineiro saíram também os próximos lançamentos da banda, ainda sem data de lançamento.

“Foi um momento diferente de composição. A gente nunca tinha feito essa coisa de ficar em um lugar especificamente para criar”, comenta Daniel Moreira.

Ao contrário dos trabalhos anteriores da banda, que vinham falando sobre términos e corações partidos, a nova faixa tem pegada alto-astral e dançante. A batida contagiante se inspirou nos ritmos das canções do norte-americano Justin Timberlake.

“Individualmente, estamos em fases boas e a música mostra isso. Queremos levar essa animação para o nosso público”, revela o baterista Caio Gomes.

A primeira turnê foi um divisor de águas para a banda. Passando por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, a Chico e o Mar teve a oportunidade de trocar figurinhas com diversos artistas.

“A gente nunca esteve com uma equipe tão estruturada quanto agora, em caminho tão maduro quanto este. As músicas seguem com a essência que a gente carregou até aqui. Porém, com a nova roupagem que veio de nossas experiências musicais”, afirma Caio Gomes.

Com mais razão e um pouco menos da emoção do auge da juventude, a banda se libertou da ideia de seguir certos moldes durante o processo de produção. O novo single apresenta sonoridade mais pop, enquanto o próximo terá pegada de rock psicodélico. É assim que os rapazes pretendem seguir, mesclando um pouco de tudo o que escutam, mas sem deixar de lado a identidade sonora da Chico e o Mar.

“Nessa nova fase, a gente está mais solto, conseguindo fazer o que a gente gosta de verdade”, diz Daniel Moreira.

A chegada definitiva de Thales Siqueira contribuiu para as mudanças. Envolvido com música desde os 14 anos, o produtor, compositor e multi-instrumentista participou de banda cover do Arctic Monkeys e mantém carreira solo.

“Thales traz um repertório muito grande para a gente. Ele tocava com a Chico em alguns shows como músico contratado, e o próprio público pediu para termos ele na banda. Já éramos grandes amigos e deu muito certo. Ele tem o que a gente precisava para o nosso próximo passo de amadurecimento”, elogia Caio Gomes.

Grupo no 'zap'

Buscando proximidade com o público, a Chico e o Mar mantém grupo de WhatsApp com cerca de 300 pessoas. Ali, os músicos trocam referências, conversam sobre os shows e, principalmente, antecipam lançamentos com o propósito de ter o feedback de seus ouvintes espalhados pelo mundo.





Com equipe formada por fãs e amigos, a banda vem enfrentando com mais tranquilidade os desafios de fazer música independente no Brasil.

“Ter banda independente é querer muito a parada. É ser você e gostar muito do que você está fazendo. Gostar muito de música e acreditar muito no que você propõe”, afirma Siqueira.

Daniel Moreira completa: “Nossa banda tem uma base de apoio muito grande. Desde o início, a gente percebe que não é um rolê só entre nós, mas também agrega pessoas de fora. É muito bom ver como o nosso projeto foi se escalonando até se tornar sustentável.”





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

(foto: Reprodução)

Single da banda Chico e o Mar. Disponível nas plataformas digitais