Tardezinha em BH: Thiaguinho espera 40 mil pessoas no Mineirão

677

Thiaguinho trouxe a Tardezinha para BH em 2017, 2018, 2019 e agora volta em 2023 (foto: Bruno Soares/BS Fotografias) O cantor Thiaguinho volta para Belo Horizonte com a Tardezinha, seu show composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000, dia 29 de julho, no Mineirão. Os ingressos se esgotaram logo que a venda começou, em 2022, mas agora ele abriu o setor “Alegria”, na arquibancada do estádio e espera pelo menos 40 mil pessoas na apresentação.





Segundo Thiaguinho, que em 2022 completou 20 anos de carreira, o repertório dos shows é um grande colaborador do sucesso. “São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha! Quando estou neste palco tenho um sentimento diferente. Tem algo ali que toca as pessoas de forma mais profunda. Acredito que seja a prova de que a música tem um poder de conexão”, afirma.

Tardezinha no Mineirão (foto: Bruno Soares/BS Fotografias)

Os ingressos para o setor Alegria têm estoque limitado e custam a partir de R60 (meia). Mais informações na Bilheteria Digital ou no Instagram @nasala_