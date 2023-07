Sandy lança ao vivo 'Nós, voz, eles', com Xororó, Anavitória e Thiaguinho

677

A icônica cantora Sandy lançou na última sexta-feira (30/6) em todas as plataformas de streaming o ao vivo "Nós, voz, eles". O projeto foi gravado em 2022 na casa Vibra São Paulo e contou com a participação de 12 convidados especiais que acompanharam a artista na apresentação, que totaliza 1h30 de material.

Nomes como Xororó, Anavitória, Melim, Maria Gadú, IZA, Thiaguinho, Vitor Kley e Wanessa Camargo são algumas das aparições de peso no show. Dentre as 20 músicas escolhidas para compor o repertório, Pra me refazer, Areia e Me espera são os principais destaques para os fãs.

O lançamento celebra a trajetória de quase 5 anos do projeto audiovisual Nós, voz eles, que mescla documentário com música enfocando a parceria da artista com uma grande variedade de colegas cantores. “Ele significa muito pra mim e foi uma forma de unir amigos e compositores incríveis, quase como uma só voz, numa noite incrível”, diz Sandy em nota.

Sandy gravou o projeto com 12 convidados especiais (foto: Divulgação)

O projeto deve ser lançado em DVD ainda esse ano, sendo o 10º lançamento nesse formato por parte da cantora, que já coleciona 33 anos de carreira. Nas próximas semanas, Sandy deve seguir a agenda de shows com datas nos Estados Unidos, Maringá, São Paulo e Rio de Janeiro.