Whindersson discute com seguidores após defender Sandy e falar de Virgínia

Tudo começou quando Whindersson respondeu a uma publicação que comparava a base da marca da influenciadora Virgínia Fonseca com o mesmo produto da Fenty Beauty, que é da cantora Rihanna. "Compra da Rihanna então".





O comentário teve proporções gigantes além do esperado. Ele foi acusado de ser “classista” e “elitista”, e alguns perfis começaram a discutir sobre comunismo, capitalismo e meios de consumo.

Explique o sistema pra quem veio da roça e ele vai te mostrar como vc não conhece o sistema https://t.co/90N7Zomwp0 %u2014 Whindersson (@whindersson) March 7, 2023 Eu tenho 150 funcionários, não acredito em meritocracia, a maioria são meus amigos. O universo tem 13 bilhões de anos, um sistema criado por um peido de lampejo de pensamento à alguns míseros anos pode ajudar a humanidade por um tempo, mas não pra sempre, você é burro. https://t.co/oLu21aiS28 %u2014 Whindersson (@whindersson) March 7, 2023 Comunismo pra discutir o valor da base da Virgínia, eu nem uso maquiagem, ainda dou a dica, pq não comprar de outra bilionária? %u201CVOCÊ NÃO ENTENDE O SISTEMA SEU MERITOCRÁTICO%u201D https://t.co/k80gb7q17T %u2014 Whindersson (@whindersson) March 7, 2023



“Começaram a usar algumas palavras que só se usam aqui no Twitter. [...] Eu não estou zangado”, disse em áudio no Twitter. Ele disse que usou o mesmo tom ao falar com marcas quando é convidado para fazer publicidade. Se o contratante reclama que o valor é alto e diz “daria para chamar o Luan Santana”, Whindersson pede para fazerem o projeto com o cantor e, segundo ele, até passa o contato.





Em uma série de tuítes, o comediante rendeu a pauta. O assunto tomou um tom ainda mais polêmico ao ele responder uma seguidora que disse que a cantora Sandy aparenta ser mais nova do que é por não passar por estresses diários, como desentupir um vaso sanitário.

“O crime que Sandy cometeu aparentemente é não sofrer”, escreveu Whindersson no Twitter. “Eu entendi muito bem que dificuldades da vida cotidiana envelhecem. Só não acho que é culpa da Sandy se eu dormi no chão durante um tempo e comia uma vez por dia nesse período, interpretar corretamente não é concordar com”, completou em outra publicação.





O comediante recebeu críticas por estar agindo “arrogante”. “Eu não quero dialogar, só despejar minha raiva de sair da roça trabalhando igual um arrombado, tendo que engolir choro de fome todo dia por meses pra alguém querer me explicar o sistema, quero que vc se foda”, respondeu a um comentário.

O humorista e criador de conteúdo Whindersson Nunes gerou polêmica nas redes sociais nesta terça-feira (7/3). Ele recebeu críticas pela forma com que respondeu alguns seguidores em uma discussão sobre meritocracia, sistema e capitalismo no Twitter.