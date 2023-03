Final de sessão de filme 'Creed 3' vira ringue de luta

O caso aconteceu em uma sala de cinema na comuna francesa Ivry-sur-Seine. (foto: Reprodução/Redes sociais ) Da ficção para a realidade. Uma briga entre espectadores do filme Creed 3, ao final da sessão, viralizou nas redes sociais esta semana. O caso aconteceu em uma sala de cinema na comuna francesa Ivry-sur-Seine, mas não demorou muito para que o registro da briga chegasse ao conhecimento dos brasileiros tuiteiros, que se divertiram: “100%imersivo”

“Vocês deveriam saber que quem começou a briga está errado. A garota estava no telefone durante o filme, mas não aceitou os comentários criticando sua atitude. Então levou pipoca na cabeça e, além disso, perdeu a luta”, descreve o francês autor do vídeo que conta com mais de 36,7 mil curtidas.

Internet reage: nova tecnologia?

No Twitter, depois que o perfil Nação Marvel publicou o registro, os usuários da rede social se divertiram com as imagens. Com comentários sarcásticos eles mencionam que a tecnologia de reprodução de filmes está cada dia mais inovadora.





“O cinema tem dado cada imersão de uns tempos pra cá”, disse uma pessoa.

"O cinema tem dado cada imersão de uns tempos pra cá", disse uma pessoa.







Outros usuários lembram o caso recente da sala de cinema que alagou durante a exibição de Titanic em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.





“Incrível como a tecnologia 4D funciona, parece que a cena está acontecendo bem na nossa frente. Teve na reexibição de Titanic recentemente que parecia até que a sala de cinema estava naufragando de verdade.”, ironiza um perfil.

"Incrível como a tecnologia 4D funciona, parece que a cena está acontecendo bem na nossa frente. Teve na reexibição de Titanic recentemente que parecia até que a sala de cinema estava naufragando de verdade.", ironiza um perfil.