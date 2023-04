Breve Festival: maratona de shows reúne multidão no Mineirão, em BH

Os portões foram abertos às 14h e a previsão é que a festa acabe às 5h da manhã deste domingo (23/4) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O Breve Festival reuniu uma multidão no Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado (22/4). Uma maratona eclética de 15 horas com diversos ritmos musicais, como funk, pop, samba, MPB, rap, pagode e forró. Joss Stone, cantora e compositora britânica, é a atração mais aguardada pelo público presente.

Das atrações, já se apresentaram o cantor de forró e piseiro João Gomes, o pernambucano Alceu Valença e a sambista Alcione. De acordo com a programação, a estimada apresentação de Joss está prevista para às 22h35.

A responsabilidade de fechar a noite de espetáculos com chave de ouro no Gigante da Pampulha ficou a cargo do cantor Péricles. Após a apresentação do pagodeiro, a festa no gramado deve continuar até o encerramento oficial.