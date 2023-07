Elza Soares e Nina Simone inspiram o festival Tudo é Jazz

677

Elza Soares, feminista e defensora da mulher negra brasileira, ganha homenagem no Tudo é Jazz (foto: Carl de Souza/AFP/28/8/18 )



Com homenagens às cantoras Elza Soares (1930-2022) e Nina Simone (1933-2003), a programação do 21º Festival Tudo é Jazz chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira (7/7) e se estende até 30 de julho, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade.





Os shows vão ocupar a praça de conveniência do museu e começam em 20 de julho, com Gustavo Figueiredo Trio e Adriano Campagnani. Em seguida, no dia 22, Bauxita chega com o blues. Na segunda semana do festival, o grupo Happy Feet apresenta tributo a Nina Simone, Ella Fitzgerald e Billie Holiday, em 27 de julho. No dia 29, será a vez de o cortejo formado por Mambo Jazz e Charanga Pop atravessar a Praça da Liberdade.

Festival mineiro presta tributo à cantora Nina Simone, que lutou corajosamente em favor da igualdade racial e dos direitos civis nos Estados Unidos (foto: Bertrand Guay/AFP/22/10/91 )

Sobrinho da criadora do Tudo é Jazz, Biiça Martins (1953-2020), Rud Carvalho participa da organização do evento há cerca de 18 anos, mas é a primeira vez que ele toma a frente da curadoria musical.

“Como já trabalho há muito tempo com jazz, juntei uma gama de artistas compatíveis com o tema para criar a programação. Nossa equipe tem mais de 300 pessoas envolvidas. Sempre gosto de pedir opiniões e ouvir sugestões”, comenta o diretor-geral e curador do evento.





Ronaldo Fraga foi convidado para assumir a direção artística desta edição. O estilista assina a cenografia e a identidade visual do Tudo é Jazz e foi dele a sugestão dos nomes de Elza Soares e Nina Simone.

“Foi uma ideia que ele deu e gostamos muito. São duas mulheres que lutaram e tiveram que superar muitos obstáculos para conseguir chegar aonde chegaram, abrindo portas para muita gente”, afirma Rud.

Festival fez parceria com Priscilla Amoni, idealizadora do projeto Cura, que leva grafites para prédios de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Grafite e murais

Um dos destaques do Tudo é Jazz é a exposição “Nina Soares e Elza Simone”, que será aberta nesta sexta (7/7), no MM Gerdau. Realizada em parceria com o Cura – Circuito Urbano de Arte, a mostra conta com 10 obras de cinco artistas belo-horizontinas criadas exclusivamente para o tema.





Com placas de mais de dois metros de altura, a ideia é trazer a linguagem do grafite e do muralismo para dentro do museu. Cada autora criou uma imagem de Elza Soares e outra de Nina Simone, resultando em diferentes interpretações do mesmo tema.

“Para homenagear essas cantoras, a gente pensou em artistas voltados para a mulher negra. Então, buscamos autores que falassem do seu próprio lugar, assim como as cantoras homenageadas fizeram”, diz Priscilla Amoni, idealizadora do Cura.

Segundo Priscilla, a proposta da mostra é dialogar em diferentes espaços. “Nosso objetivo é estimular esse trânsito de linguagens e de superfícies. Para nós (do Cura), é muito importante que as pessoas que estão dentro do museu conheçam um artista de rua, assim como é importante que as pessoas na rua conheçam artistas de museu.”





Tradicionalmente realizado em Ouro Preto, em 2022 o festival expandiu a atuação para outras cidades de Minas. Depois de BH, a programação do Tudo é Jazz passará por Ouro Branco, Ouro Preto, Congonhas e Itabirito.





“O objetivo é explorar a cultura local para atrair o turismo. Tem pessoas, por exemplo, que moram em BH, a uma hora de distância dessas cidades, mas nunca as visitou. O festival é uma oportunidade para que as pessoas conheçam o potencial turístico e cultural dessas cidades, que são joias de Minas”, afirma Rud Carvalho.

FESTIVAL TUDO É JAZZ

• Desta sexta (7/7) a 30 de julho, no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680 – Funcionários)

• Programação completa em www.tudoejazz.com

• Entrada franca







PROGRAMAÇÃO

EXPOSIÇÃO “NINA SOARES E ELZA SIMONE”

Em cartaz até 30 de julho. Começa amanhã. Visitação de terça a domingo, das 10h às 17h (entrada até as 16h30), e às quintas-feiras, das 10h às 22h (entrada até as 21h30).

SHOWS

>> Gustavo Figueiredo Trio e Adriano Campagnani

• Sábado (22/7), às 15h

>> Bauxita

• Quinta-feira (27/7), às 19h30

>> Happy Feet com Thaís Moreira em ' Tributo a Nina Simone, Ella Fitzgerald e Billie Holiday'



• Quinta-feira (27/7), às 19h30

>> Cortejo com Mambo Jazz e Charanga Pop

• Sábado (29/7), às 15h