Jornalista J. D. Vital é eleito para a Academia Mineira de Letras

Reportagem de J. D. Vital para o Estado de Minas sobre a sucessão do papa João Paulo II virou livro. (foto: Beto Novaes/EM/DA Press) O jornalista e escritor J. D. Vital foi eleito para a Academia Mineira de Letras com 35 votos na tarde desta segunda-feira (19/7). Ele ocupará a cadeira de número 10, cujo fundador foi Brant Horta e o patrono é Claudio Manoel da Costa, ocupada anteriormente pelo jornalista João Etienne Filho e pelo acadêmico Fábio Proença Doyle, que faleceu em abril deste ano.





18:43 - 06/04/2021 Maria Esther Maciel é eleita para a Academia Mineira de Letras Formado em Filosofia e Comunicação Social pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, J. D. Vital é gerente de Comunicação e chefe do escritório da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM).





Também membro da Academia Marianense de Letras, ele iniciou a carreira como jornalista no Diário de Minas e trabalhou nas sucursais dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo. Foi comentarista das emissoras de rádio Antena 1 e Alvorada e apresentou o programa de entrevistas "Gente de opinião", na TV Manchete.





Como escritor, publicou os livros-reportagem "Como se faz um bispo, segundo o alto e o baixo clero" (Civilização Brasileira, 2012) e "A revoada dos anjos de Minas" (Autêntica, 2016), entre outros.





Como colaborador, publicou reportagens especiais no jornal Estado de Minas, dentre elas "Quem calçará as sandálias do Pescador?", sobre a sucessão do papa João Paulo II - transformada em livro publicado em 2003 -, e “Dever da memória”, sobre a Semana Santa em Jerusalém no ano de 2014 e o holocausto judeu.