Série 'O método' entrevista Glenn Greenwald e Eduardo Coutinho

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

O filme “O método” (2019), de Carlos Roberto Franke e Liliana Sulzbach, sucesso na programação do Curta!, se dedica aos bastidores do gênero documentário. Com o mesmo objetivo de provocar reflexões sobre a arte de retratar o mundo, estreia nesta quarta (26/5) no canal a série homônima de quatro episódios, com direção de Liliana Sulzbach. Inédita, a obra discute também formas de trabalho, processos criativos, possibilidades de narrativas e traz análises da produção de diretores renomados.



Após retornar às origens do cinema, “O método” discute temas como a presença do autor, a razão investigativa e política da obra, linguagem e estética. A série é conduzida pelo documentarista Carlos Nader e, entre os entrevistados, estão o jornalista vencedor do Pulitzer Glenn Greenwald, por sua participação em “Citizenfour”, filme vencedor do Oscar; o crítico e teórico de cinema Bill Nichols, que fala sobre ética e história; e o cineasta Eduardo Coutinho (1933-2014), sobre o rigor de uma obra baseada na potência de entrevistas. Os quatro episódios, intitulados “O real e a ficção”, “A linguagem”, “A ética e a história” e “O autor e a obra”, se dividem em temáticas e serão exibidos semanalmente. A estreia vai ser na faixa “Quarta de cinema”, às 22h.