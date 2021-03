Apresentada por Laurence Fishburne, série investiga mistérios da humanidade

(foto: HISTORY/DIVULGAÇÃO)

Apresentada por Laurence Fishburne, a série “Grandes mistérios da história” estreia neste sábado (27/3), às 21h20, no History. A produção investiga o que há por trás dos maiores mistérios que intrigaram o mundo. O primeiro episódio mostra que, em 1914, Ernest Shackleton liderou uma expedição à Antártida, que terminou com o seu navio destruído no fundo do oceano. Não se sabe onde a embarcação repousa, mas o arqueólogo marinho Mensun Bound e sua equipe tentarão desvendar isso. O naufrágio do Titanic, a fuga de D. B. Cooper, o caso Roswell e o assassinato de Lincoln também estão entre os assuntos tratados. Fishburne é conhecido por interpretar Morpheus

em “Matrix”. Ele também foi indicado ao Oscar de melhor ator por “Tina – A verdadeira história de Tina Turner”.





ELIS PARA CRIANÇAS

MUSICAL

(foto: Andrea Rocha/DIVULGAÇÃO )



O projeto Grandes Músicos para Pequenos estreia neste domingo (28/3) o musical infantil “Pimentinha – Elis Regina para crianças”, às 16h, com transmissão gratuita pelo YouTube (http://bit.ly/youtubegmpp). A temporada segue de 3 a 5 de abril, sempre com sessões aos sábados e domingos, com ingressos a partir de R$ 25 pelo Sympla. Com direção de Diego Morais, direção musical de Guilherme Borges e texto de Pedro Henrique Lopes, o espetáculo é inspirado na infância de Elis Regina, e reúne sucessos da carreira da cantora, como “Fascinação”, “O bêbado e a equilibrista”, “Madalena” e “Como nossos pais”.





“FLORES RARAS”

COM GLORIA PIRES

(foto: Lisa Graham/Divulgação)



Estrelado por Gloria Pires e Miranda Otto, “Flores raras” será exibido neste domingo (28/3),

às 23h45, no Canal Brasil. No longa, Elizabeth Bishop é uma poetisa insegura e tímida. Em busca de algo que a motive, ela resolve partir para o Rio de Janeiro e passar alguns dias na casa de uma colega de faculdade, Mary, que vive com a arquiteta brasileira Lota de Macedo Soares. No começo, Elizabeth e Lota não se dão bem, mas logo se apaixonam uma pela outra.





MANOEL SOARES

“PARA MEU AMIGO BRANCO”

(foto: Mylena Saza/DIVULGAÇÃO)



Neste sábado (27/3), às 16h, o Memorial Vale realiza o lançamento do livro “Para meu amigo branco”, de Manoel Soares, como parte do projeto Diversidade Periférica. A curadora Patrícia Alencar participará de bate-papo com o autor. Manoel Soares é nascido na Boca do Rio, periferia de Salvador, e atua há mais de 20 anos nas áreas de processos comunicacionais e gestão social. É presidente estadual da Central Única das Favelas (Cufa–RS). O livro se propõe a ser um presente que vem de um lugar de empatia e educação sem deixar de ser assertivo, além de apontar as desvantagens do racismo para quem o perpetua e repete.





“BUMBLEBEE”

NA TV

(foto: Paramount/divulgação)



Derivado da franquia “Transformers”, o filme “Bumblebee” estreia neste domingo (28/3),

às 22h30, no Star Channel. Grande sucesso dos cinemas, lançado em 2018, o longa se passa em 1987, 20 anos antes do primeiro filme. A história acontece na Califórnia, nos Estados Unidos, e narra a aventura de Charlie (Hailee Stenfield) e Bumblebee. O Fusca amarelo sem condição de uso é encontrado e consertado pela jovem Charlie, às vésperas de completar 18 anos. Só quando Bee ganha vida, ela enfim nota que seu novo amigo é bem mais do que um simples automóvel.





“ACONTECEU NA QUARTA-FEIRA”

DOMINGOS OLIVEIRA





Neste domingo (28/3), o Curta! exibe “Aconteceu na

quarta-feira”, às 16h25. Dirigido por Domingos Oliveira, o longa conta a história de um casal de atores que vive um casamento insuportável. Julio sempre foi um ator medíocre, mas é famoso por ter trabalhado a vida toda na televisão. É muito mais velho que Julia. Os dois criaram uma dependência perversa, na qual ele é a parte fraca. O interlocutor do casal é o tímido, estranhíssimo e competente psicanalista Marco.



DOSE DE ADRENALINA

“13º DISTRITO”





Estrelado por Paul Walker, “13º Distrito” será exibido neste sábado (27/3), às 21h40, no A&E. No longa, em um futuro próximo, os criminosos mais perigosos ocuparm uma área deserta de Detroit e o líder deles, o traficante Tremaine, tomou o prefeito como refém. Agora, Damien Collier, um policial disfarçado, deve unir forças com o ex-presidiário Lino para tentar libertá-lo.





JORNADA MUSICAL

“A BATIDA PERFEITA”





“A batida perfeita” estreia neste sábado (27/3), às 22h, no Telecine Premium. No filme, Maggie Sherwood é a assistente de Grace Davis, uma cantora madura e muito famosa. Sonhando em produzir um álbum para a estrela, que não faz ideia disso, Maggie se arrisca e revela sua vontade. Em meio a um momento crítico da carreira de Grace, desencorajadas pelo empresário da cantora, elas se unem em uma divertida jornada musical. Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr., Ice Cube e Bill Pullman estão no elenco.





“PERFEITA OBSESSÃO”

SUSPENSE





O Lifetime exibe “Perfeita obsessão” neste domingo (28/3), às 21h. No filme, um misterioso acidente tira a vida de Charlotte, tia-avó da jovem Abigail. Ela decide viajar até a cidade onde cresceu e leva a mãe, Allison, para resolver os assuntos do funeral. Lá, as duas conhecem Bart, um enigmático contador, que sempre escondeu sua paixão por Allison. Quando mais mortes começam a acontecer de forma suspeita, cabe a Abigail salvar sua família.