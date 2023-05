Banda Pelos comemora seus 25 anos com show no Aglomerado da Serra

677

Banda Pelos faz questão de levar sua festa para o Aglomerado da Serra, de onde se tem uma das vistas mais bonitas de Belo Horizonte (foto: Rafael Freire/divulgação)

Uma das principais bandas independentes de Belo Horizonte, a Pelos comemora 25 anos de estrada com o show “Pelos no Serrão – 25 anos de música", neste sábado (20/5), às 15h, no Centro Cultural Vila Fátima (rua São Miguel Arcanjo, 215, Nossa Senhora de Fátima), no Aglomerado da Serra, onde o grupo iniciou sua caminhada nos anos 1990.





A escolha do local se dá tanto pela relação afetiva e histórica da banda quanto pela vista privilegiada da capital que o centro cultural, localizado no alto da comunidade, oferece. Não à toa o show será realizado no período da tarde, em busca da comunhão perfeita entre música e imagem.



A Pelos hoje é formada por Robert Frank (voz, guitarra, piano), Kim Gomes (guitarra), Heberte Almeida (guitarra, piano e voz), Thiago Pereira (baixo) e Pablo Campos (bateria e voz).

A apresentação será um longo passeio pela discografia do grupo, com músicas de todos os seus trabalhos, além de convidados especiais: os cantores Sérgio Pererê, Marquim d'Morais e Michelle Oliveira; o trio de metais formado por Juventino, Buchecha e Kavalim; a percussionista Carol Abreu; e o pianista e produtor Luã Linhares.



Essa trajetória de 25 anos foi construída em alguns dos principais palcos e eventos da música mineira contemporânea. A Pelos foi protagonista em dois momentos cruciais para a cena local: como uma das realizadoras do Festival Outrorock, nos anos 2000, e, principalmente, do Faverock, que ao longo de sete edições reuniu bandas de periferia de Belo Horizonte e da Região Metropolitana, importante marco histórico do ativismo cultural, racial e social da capital mineira.

BANDA PELOS

Show “Pelos no Serrão – 25 anos de música”, com a banda Pelos e convidados. Neste sábado (20/5), às 15h, no Centro Cultural Vila Fátima (rua São Miguel Arcanjo, 215, Nossa Senhora de Fátima), no Aglomerado da Serra. Entrada franca.