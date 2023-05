Festival Palco Hip Hop promove encontro de gerações do rap nacional

677

O paulistano Thaíde, pioneiro do rap brasileiro, faz show domingo, no Sesc Palladium (foto: Felipe Romão/divulgação)



Há três anos sem realizar ações presenciais por causa da pandemia, o festival Palco Hip Hop volta à carga neste fim de semana. Guiada pelo tema "50 anos de hip hop no mundo, 40 anos de hip hop no Brasil", a vasta programação joga luz sobre as origens do movimento que despontou no Bronx, em Nova York (EUA), em 1973.





Referência no grafite mundial, dupla OsGemeos é pioneira do hip hop brasileiro e participa de debate e show na tarde de hoje em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Mutirão de talentos

Importantes nomes ligados à história do hip hop estarão presentes, como o rapper Thaíde (SP), a dupla OsGemeos (SP), MC Jack (SP), Roger Dee (MG), Eduardo Sô (MG) e Roger Deff (MG). Representantes do atual cenário em Belo Horizonte, como Monge, DJ Kingdom, Pat Manoese, Douglas Din e Max Souza, entre outros, também integram a programação.





Um dos destaques é o show que vai reunir domingo (21/5), no Sesc Palladium, MCs que participaram da coletânea “Hip hop cultura de rua” (1988), disco pioneiro do rap no Brasil: Thaíde, O Credo, MC Jack e Código 13.

Também se apresenta o primeiro grupo de rap de Belo Horizonte, União Rap Funk. As ações no CCBB-BH e no viaduto Santa Tereza, neste sábado (20/5), são gratuitas. Os ingressos para os shows têm preços populares.





O produtor Victor Magalhães, criador do Palco Hip Hop, diz que o desejo é prestar homenagem aos artistas que, a partir de 1983, começaram a dar forma ao movimento no Brasil. “São muitos os precursores, mas nem todos seguiram carreira. A gente quis trazer as pessoas que estavam lá, naquele momento inaugural para ouvir diretamente delas relatos sobre essa história”, diz.

DJ Kingdom: mulheres conquistam espaço na cena do hip-hop contemporâneo (foto: Danilo Silva/divulgação)





“Fizemos a curadoria pensando em promover o diálogo entre os pioneiros e os expoentes desta cultura hoje, como Douglas Din, DJ Kingdom e DJ Bebela, a nova safra, nomes muito importantes na manutenção da cultura hip hop”, destaca.





Responsável por mediar o debate de hoje no CCBB-BH, o MC, jornalista e pesquisador Roger Deff destaca o caráter espontâneo da origem do movimento no Brasil. Em Belo Horizonte, Roger Dee e Eduardo Sô criaram o pioneiro grupo de dança Break Crazy logo após o lançamento do filme “Flashdance”. “Essa mesma movimentação acontecia em São Paulo, sem que as duas cenas tivessem contato uma com a outra”, diz Deff.

O rapper Roger Deff afirma que o hip hop mudou, mas já criou raízes na cultura globalizada contemporânea (foto: Paulo Oliveira/divulgação)

Minas: celeiro de criadores



Magalhães observa que o hip hop expandiu seu raio de ação, pautando a música mundial, a moda, o comportamento e o entretenimento. “Ditou rumos, mas também foi sendo moldado nesse processo”, diz, chamando a atenção para o lugar de destaque que Minas Gerais ocupa hoje nesse cenário.





“O estado se tornou celeiro de talentos, o que vem a partir do reconhecimento e da projeção do Duelo de MCs, que possibilitou uma difusão maior da cena. Nomes como Djonga, FBC e Clara Lima foram bem presentes nesse processo, e hoje desfrutam de prestígio nacional. Minas quebrou certa hegemonia do eixo Rio-São Paulo”, aponta.