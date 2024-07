A cantora Maíra Manga e Sérgio Santos abrem o projeto As Vozes e o Violão, na quinta-feira, no Teatro Raul Belém Machado



As Vozes e o Violão, projeto criado pelos músicos Sérgio Santos e Maíra Manga, estreia na noite desta quinta-feira (1/8), às 20h, no Teatro Raul Belém Machado, no Bairro Alípio de Melo.



O repertório terá 12 canções de Santos – nove delas em parceria com o letrista, compositor e poeta Paulo César Pinheiro.



O projeto percorrerá centros culturais da capital mineira, com encerramento previsto para novembro, no Teatro Francisco Nunes, no Parque Municipal. Sérgio também vai conversar com a plateia e explicar o processo de construção de cada música da setlist.



O cantor, compositor e violonista diz que a ideia é apresentar repertório que valoriza o violão e a voz. Também fazem parte do roteiro músicas de Sérgio interpretadas por Maíra Manga.



Outros arranjos

Todas as canções ganharão novos arranjos, explica Santos. “A instrumentação é diferente, somente com um violão e duas vozes”, observa.



“Algumas músicas foram gravadas com orquestra, por exemplo. É outra leitura, a música é lida de outra forma. Acredito que é interessante apresentar as canções do jeito que elas foram criadas, da maneira como surgiram”, diz.



O bate-papo com a plateia ganhará destaque no roteiro. “É uma espécie de oficina, uma conversa com o público que vai abordar como as músicas surgiram”, adianta. De acordo com ele, as pessoas têm curiosidade sobre o processo de criação das canções.



A relação do mineiro com o letrista carioca Paulo César Pinheiro é antiga. “Sempre que toco, faço questão de apresentar muita coisa dessa parceria, a mais constante para mim”, diz. “Acho importante poder levar estas canções para um público mais diverso em BH, percorrer a cidade com a nossa música.”



Aprovado pela Lei Municipal de Cultura e patrocinado pela UNI BH, o programa de oito shows chegará a todas as regionais de Belo Horizonte.

Maíra Manga está animada com a turnê. “Acho muito legal poder mostrar para as pessoas as canções do Sérgio do jeito que elas nasceram. Por isso o repertório tem músicas que estão nos nossos trabalhos, tanto nos discos dele como naquele que gravei em 2021, o ‘Lá’. Vamos colocar alguma coisa do ‘Cortejo’ (2023), álbum que fizemos juntos. E também vamos abranger canções do ‘Áfrico’ (2013), um disco muito importante do Sérgio”, acrescenta.



“É uma alegria poder levar isso para diferentes lugares da cidade. Vamos passar pelos centros culturais, todos os shows serão gratuitos. A gente quer muito esse diálogo”, comenta a cantora.

Paralelamente ao projeto As Vozes e o Violão, os dois artistas trabalham nos respectivos álbuns. Sérgio Santos está concluindo a masterização do disco em que recebe o saxofonista e clarinetista paulista Nailor Proveta.



“Somos só nós dois tocando meus sambas. O disco já está gravado, estamos finalizando e vamos ver se o lançamos neste segundo semestre”, diz o cantor e compositor mineiro. Por sua vez, Maíra Manga ainda planeja o próximo álbum. “Estou na fase de pesquisa”, adianta.

Destaque da MPB

Nome respeitado da MPB, Sérgio Santos tem canções gravadas por Leila Pinheiro, Ana de Hollanda, Alcione, João Nogueira, Fátima Guedes, Simone Guimarães, Cláudio Nucci, Olívia Hime e Milton Nascimento. É parceiro de Francis Hime, Márcio Borges, Murilo Antunes, Tavinho Moura, Fernando Brant, Flávio Henrique e André Mehmari.



Maíra Manga lançou em 2021 o álbum “Lá”, dedicado à obra de Sérgio em parceria com Paulo César Pinheiro, disco que também circula no Japão.



REPERTÓRIO

“ÁFRICO”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“RAONI”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“LÁ VEM CHUVA”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“SAIRÁ”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“GANGA ZUMBI”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“CABOCLA DA MATA”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“LÁ”

• De Sérgio Santos



“MARGEM DERRADEIRA

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“QUILOMBOLA”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“CORPO”

• De Sérgio Santos



“DIZ PRA MIM”

• De Sérgio Santos e Paulo César Pinheiro



“SOMBRINHA BRANCA”

• De Sérgio Santos



AS VOZES E O VIOLÃO



Show de Sérgio Santos e Maíra Manga. Nesta quinta-feira (1/8), às 20h, no Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/ Teatro Raul Belém (Rua Jauá, 80, Alípio de Melo). Acesso gratuito. Informações: (31) 3277-6437.