Em ''Lá'', Maíra Manga grava Sérgio Santos e manda carta de amor ao Brasil

A cantora Maíra Manga diz que seu álbum valoriza o diálogo da voz com instrumentos musicais (foto: Thiago Monteiro/divulgação)





Com 12 músicas do compositor Sérgio Santos – oito delas em parceria com Paulo César Pinheiro –, Maíra Manga lança o álbum “Lá”. O disco de estreia da cantora mineira traz arranjos do próprio Sérgio e será lançado neste sábado (18/12), às 18h, com show transmitido pelo canal da gravadora Biscoito Fino no YouTube.





RÚSSIA

Os convidados especiais são o conjunto curitibano Vocal Brasileirão, em “Margem derradeira”, com arranjo do maestro Vicente Ribeiro, o contrabaixista Rodolfo Stroeter e o pianista André Mehmari, que acompanha a cantora no samba-canção “Romances”. Quatro faixas têm seção de cordas completas, arranjadas por Santos e gravadas pela orquestra de estúdio de São Petersburgo, na Rússia.





“É um trabalho com músicas inéditas, todas feitas pelo Sérgio. Um recorte da obra mais recente dele e de sua parceria com Paulo César Pinheiro. Diria que é um disco camerístico pela instrumentação e pelos arranjos do próprio Sérgio”, explica Maíra.





Instrumentos dialogam com a voz, que também se apresenta como instrumento musical, afirma Maíra. Rafael Martins, Felipe José e Luca Raele ajudaram a criar a sonoridade de “Lá”. “Violão, piano, violoncelo, percussão e voz, é formação bem camerística mesmo. Essa era a intenção”, conta ela, ressaltando o “ganho lindo para o disco” trazido pela Orquestra de São Petersburgo.





“Considero esse álbum uma carta de amor. Como toda carta vem endereçada, a minha carta-disco está endereçada ao lugar bonito da canção brasileira, da potência que é a criação musical em nosso país”, afirma.





De acordo com Maíra, “Lá” expressa amor, carinho e cuidado com o Brasil. Afinal de contas, o país também faz parte do disco, cuja temática remete à natureza, à floresta, às matas e aos rios.





“É um olhar amoroso para o Brasil profundo, o que, inclusive, faz parte da letra mencionada em 'Raoni', já lançada no formato de single-clipe”, conta.





Maíra gosta de ser intérprete. “Meu trabalho é de passarinho, de pegar o que compositores criam e levar. Sinto-me muito feliz e honrada em poder dar voz a essas canções. Sinto vontade de compartilhar, dividir com as pessoas tudo o que me emociona e chega forte ao meu coração.”





Compor está nos planos? “Esse bichinho ainda não me picou. Quem sabe algum dia? Por enquanto, estou feliz em poder dar voz a canções que fazem sentido para mim”, responde.





Além da live deste sábado, ela planeja apresentações presenciais para breve. “Espero que as coisas fiquem mais tranquilas para que possamos seguir fazendo shows”, observa.





O canal da Biscoito Fino também exibe o clipe da gravação da faixa-título “Lá”. “Em janeiro, vamos lançar outro (vídeo) do nosso duo com o pianista André Mehmari.” Também está no canal o documentário de sete minutos gravado no estúdio Gargolândia, em São Paulo, sobre o processo de criação do álbum.

PAI

A carreira de Maíra começou em casa. Ela é filha do compositor Célio Manga. “Aprendi muito com ele, era aquela coisa de tocar juntos, escutar música, via meu pai e outros compositores cantando.”





Aos 18 anos, ela passou a estudar canto no Centro de Formação Artística do Palácio das Artes e, em seguida, cursou licenciatura e canto na Universidade Federal de Goiás. “Estou voltada para minhas pesquisas com música, sempre estudando”, diz Maíra.



(foto: Biscoito Fino/reprodução)



“LÁ”

. Disco de Maíra Manga

. Biscoito Fino

. 12 faixas

. Disponível nas plataformas digitais