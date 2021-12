Sylvia Klein e Wagner Sander apresentam ''Amor em lágrimas'' em Itabirito

Separados pela pandemia, Sylvia Klein e Wagner Sander voltam a dividir o palco neste domingo (foto: Patrice Thomaz/divulgação)

Com repertório totalmente brasileiro, a cantora Sylvia Klein e o pianista Wagner Sander apresentam o recital cênico-musical "Amor em lágrimas", neste domingo (19/12), às 20h, na Casa de Cultura Maestro Dunga, em Itabirito.









Mesclando clássico e popular, o repertório reúne peças de Chiquinha Gonzaga, Villa-Lobos, Claudio Santoro e Ronaldo Miranda, de um lado, e canções de Noel Rosa, Lamartine Babo, Pixinguinha e Herivelto Martins, de outro. O maestro Silvio Viegas assina os arranjos.





Wagner Sander elogia o trabalho de Viegas, que criou versões “século 21” para canções da música popular de meados do século passado.





Já os clássicos ganharam outro tratamento. “A gente não mexe no que está escrito, a gente só interpreta. Da mesma forma que eu tocaria um Mozart, um Beethoven, um Brahms, toco Villa-Lobos, Ronaldo Miranda, Santoro. Cada um tem a sua dificuldade, o seu estilo, a sua época”, observa o pianista. “Falamos em século 20, mas a década de 1930 é uma coisa e a década de 1970 é outra completamente diferente. Então, houve todo um estudo para buscar o que o repertório pode oferecer”, explica





A direção do espetáculo é de Andréa Dário, com figurinos de Alexander Dário. O recital cênico-musical faz parte do projeto Natal de Luz, promovido pela Prefeitura de Itabirito.

“AMOR EM LÁGRIMAS”

Recital cênico-musical com Sylvia Klein e Wagner Sander. Domingo (19/12), às 20h, na Casa de Cultura Maestro Dunga, em Itabirito. Entrada franca