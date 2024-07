“Para o evento no metrô, trazemos repertório dos nossos álbuns, já que são mais conhecidos pelas crianças. Vamos fazer um show brincante, com canções interativas que convidam todos a participar. Como o espaço é amplo, podemos interagir bastante com o público. Acreditamos que a alegria e o brincar são as coisas mais importantes para a vida da criança.”



E assim que Guto Candian define como será o show da dupla Coração Palpita – na qual faz parceria com a esposa, Marina Duca –, nesta quarta (31/7), às 14h, na Estação Central de Belo Horizonte.

A dupla completa 10 anos em 2024. Já atuante no teatro e na música, há uma década Guto Candian compôs a canção que hoje dá nome ao grupo. “Coração palpita” acabou por fazer parte do CD “Coração Palpita – a música no Abrigo Jesus”, gravado por crianças da creche belo-horizontina para o projeto Abrigo na Arte, no qual Candian trabalhava.



A música caiu no gosto das crianças e o casal passou a ser convidado com frequência para se apresentar para o público infantil.



Atualmente, a dupla conta com quatro álbuns de estúdio (“Cara de quê?”, “Palpitinhas 1”, “Palpita tamborim” e “Chuva de valores”), e procura transformar brincadeiras e mensagens positivas em canções.

Ludmylla Verly, coordenadora de Comunicação do Metrô BH, destaca os motivos que levaram à escolha da dupla para o evento de hoje. “Coração Palpita tem músicas que abordam temas inspiradores, criação de hábitos saudáveis e práticas amorosas e empáticas. O show será voltado ao público infantil acompanhado dos responsáveis.”



Além da apresentação de música que ocorrerá na estação, o Metrô BH elaborou um guia de sugestões de passeios pela cidade a fim de incentivar o turismo local. Todos os pontos citados podem ser acessados a partir do metrô pela proximidade das estações.



Museu de Artes e Ofícios, Praça da Estação, Palácio das Artes, Parque Municipal Américo Renné Giannetti, Teatro Francisco Nunes, Museu de Ciências Naturais da PUC Minas e o Minas Shopping são alguns dos pontos sugeridos para visitação.



O guia completo pode ser acessado por meio das redes sociais do Metrô de BH.



Democratização

Ludmylla destaca que trazer intervenções artísticas para o espaço da estação é uma forma de democratizar a cultura. Segundo ela, o público infantil é especial.

“As crianças têm fascínio muito grande com o metrô. Principalmente na época das férias, os pais procuram atividades extras para fazer com seus filhos, então percebemos muitas crianças nas estações. A alegria de entrar no trem, que é algo muito grande para elas, é visível”, conta a coordenadora do Metrô BH.



“Pensando nisso, decidimos promover um momento a mais de distração e brincadeiras com um show leve e divertido. É uma opção extra de lazer durante o fim das férias”. conclui.



CORAÇÃO PALPITA

Show infantil com a dupla nesta quarta (31/7), às 14h, na área paga da Estação Central do Metrô (Praça Rui Barbosa – Centro). Valor da passagem: R$ 5,50



* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro