(FOLHAPRESS) - Itens proibidos na lista de objetos que não entram no Rock in Rio, sinalizadores foram usados por fãs em diferentes momentos do primeiro dia do festival.

A reportagem presenciou o uso de sinalizadores nos shows de Orochi, Oruam e Chefin no Palco Sunset e do headliner Travis Scott no Palco Mundo. Os artefatos pirotécnicos produzem efeito intenso de luz e calor, sendo inflamáveis e proibidos.





A Segurpro, empresa de segurança do Rock in Rio, diz estar "atenta ao uso de sinalizadores nos shows" e que retira do festival quem estiver portando ou fazendo uso do dispositivo. "Alertamos sobre a importância do não uso de sinalizadores para que todos possam ter uma experiência segura".





Em nota, a empresa informa que mais de 5 mil itens não permitidos foram apreendidos apenas no primeiro dia. Não foi informado se haverá mudança no esquema de revista para este sábado (14/9), segundo dia de evento.