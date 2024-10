Um dos nomes mais esperados em todos anos está mais do que confirmado: Anitta levará pela quarta vez consecutiva o “Bloco da Anitta” para a avenida do Carnatal 2024. A apresentação de um dos maiores blocos do país acontecerá no sábado, 07 de dezembro, na Arena das Dunas, em Natal. A cantora que está em turnê em países do continente americano e europeu, volta ao Brasil para dar início ao carnaval.

Com carisma inconfundível e performances que misturam diversos ritmos, Anitta abrirá a temporada carnavalesca em Natal, atraindo milhares de foliões que se reúnem anualmente em busca de momentos inesquecíveis. Sua presença promete agitar a folia potiguar e elevar os ânimos para a série de shows em solo brasileiro.

O Carnatal, que se consolidou como uma tradição ao longo de mais de 32 anos, reunirá foliões de diversas partes do Brasil em um ambiente repleto de alegria e celebração. A programação deste ano contará com uma variedade de atrações e blocos, com Anitta como um dos grandes destaques, além de Léo Santana, Ivete Sangalo, Bell Marques, Claudia Leitte, Tony Salles, Grafith e Rafa & Pipo na avenida.

Consolidando o sucesso do Camarote Beats, a festa será comandada por Wesley Safadão, Durval Lelys, Henry Freitas, Xand Avião, Nattan, Matuê, Natanzinho Lima e Felipe Amorim.

As vendas para a 33º edição do Carnatal já estão disponíveis, acesse.

Programação 2024

Sexta-feira - 6 de dezembro:

Blocos: Bell Marques + Rafa e Pipo Claudia Leitte Tony Salles

Camarote Beats: Wesley Safadão Henry Freitas Durval Lelys



Sábado - 7 de dezembro:

Blocos: Anitta Léo Santana Bell Marques

Camarote Beats: Xand Avião Nattan Rafa e Pipo



Domingo - 8 de dezembro: