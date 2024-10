A banda canadense Simple Plan fez um convite especial para Junior Lima, conhecido pela dupla com sua irmã, Sandy. Os roqueiros chamaram o brasileiro para tocar com eles na próxima apresentação da banda no Brasil, ainda sem data marcada.





Junior chamou atenção da banda após publicar um challenge com a música “I’m just a kid”, um dos maiores hits do Simple Plan. No vídeo, ele recria uma foto de infância ao lado de uma bateria. Após ver a publicação, a banda comandada pelo vocalista Pierre Bouvier resolveu presenteá-lo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia







“Fala Junior! Vimos o seu vídeo do ‘I’m Just a Kid’ e ouvimos dizer que você é muito fã do Simple Plan. Adoraríamos que você se apresentasse conosco da próxima vez que estivermos no Brasil”, disse o músico.









Em seguida, o guitarrista Jeff Stinco promove um desafio: que Junior mostre sua habilidade na bateria antes de o convite se tornar real. Junior tirou de letra e deixou a banda impressionada. “Acho que encontramos nosso baterista brasileiro! Estamos ansiosos para fazer um som com você na próxima vez que formos ao Brasil!”, escreveu o perfil oficial do grupo.









O baterista Chuck Comeau deixou um comentário para Junior, dizendo que deixará as baquetas para o brasileiro. “Você pode me substituir, Junio. Que honra!”, prometeu.









A data do encontro ainda não foi confirmada, já que a banda não tem nenhuma apresentação marcada no Brasil. A banda veio ao Brasil em março de 2024, quando participou do I Wanna Be Tour, passando por São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte.