A modelo Gisele Bündchen e o lutador Joaquim Valente estão esperando um filho, segundo a revista People. O homem de 37 anos é instrutor de jiu-jitsu e mantém um relacionamento com a estrela desde o ano passado.

Ele é carioca e professor de artes marciais em uma academia em Miami, nos Estados Unidos. A Valente Brothers foi fundada em 1993 e é liderada por Joaquim e seus irmãos liderada pelos irmãos Pedro e Guilherme.





Os irmãos aprenderam jiu-jitsu com Hélio Grace, que foi quem trouxe a arte marcial para o Brasil. Joaquim ganhou a faixa preta em 2007, mesmo ano em que se mudou para Miami, onde se formou em criminologia, na Barry University.











Joaquim já deu aulas para celebridades, como Ivanka Trump, Carolina Dieckmann e a própria Gisele Bündchen. Inclusive foi lá em que eles se conheceram, quando a modelo buscava aulas para um de seus filhos.





"Inicialmente, eu nem estava considerando isso para mim. Mas quando eu trouxe [meu filho] para a primeira aula e comecei a conversar com Joaquim, percebi que o jiu-jitsu era muito mais do que autodefesa. Parecia muito alinhado com o que acredito e busco na minha vida, e como tenho um caminho para me desenvolver e me tornar a melhor versão de mim mesma”, contou em entrevista para a Dust Magazine.











Segundo a Folha de São Paulo, ele também é dono de um clube de tiro e posta fotos com armas nas redes sociais. Ele chegou a ser instrutor do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).





Gisele e Joaquim são vistos juntos desde novembro de 2022, mas o romance só foi confirmado agora, em 2024. O namorado oficialmente começou em 2023. "Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse a modelo ao New York Times.











O novo bebê é o primeiro filho do casal e o terceiro de Gisele, que é mais de Benjamin e Vivian, de 14 e 11 anos, respectivamente, filhos do relacionamento da modelo com Tom Brady.