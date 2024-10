A modelo Gisele Bündchen contou para o ex-marido, Tom Brady, que está grávida de seu terceiro filho antes que a notícia fosse dada pela imprensa. De acordo com o Daily Mail, a brasileira teve uma conversa privada com o ex-jogador de futebol americano para revelar que está esperando um bebê, fruto da relação com o lutador Joaquim Valente.





A intenção, segundo fontes disseram ao folhetim, era garantir que o ex ouvisse o relato dela e não descobrisse pela imprensa. Ela também teria tido uma conversa com os filhos, Benjamin e Vivian, que estariam muito animados para ter um irmão e adoram Joaquim. Tom e Gisele ficaram juntos entre 2009 e 2022.





A gravidez foi compartilhada pela revista People nessa segunda-feira (28/10). Logo após a notícia vir a público, Brady compartilhou uma foto do pôr do sol e colocou um trecho de música, que os fãs apontaram como uma indireta para a ex-mulher.











“Oh, espelho no céu, o que é o amor? Será que a criança no meu coração pode se erguer?”, postou. A música da publicação é “Landslide”, da banda The Chicks.





Uma fonte contou à revista People que a top model brasileira "se sente bem" com a gravidez e que pretende descobrir o sexo do bebê no dia do parto, que deve ser realizado em casa, como ela deseja. Segundo o Daily Mail, a gestação não foi planejada.













"Isso foi inesperado. Joaquim sempre quis uma família, então ela está feliz por poder dar isso a ele. (...) Ela sabia que ele seria um ótimo pai quando seus filhos começaram a ter aulas com ele. Ele é paciente, brincalhão e muito compreensivo", detalhou uma fonte ao jornal.