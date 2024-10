As seis obras finalistas da 12ª edição do Festival Tinta Fresca, promovido pela Filarmônica de Minas Gerais, serão conhecidas nesta quarta-feira (30/10), em concerto gratuito realizado na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090 – Barro Preto), às 20h30, com regência do maestro associado José Soares.

São elas: “Contemplação”, de Igor Maia (SP); “Sacro sonoro”, de Lucas Pigari (SP); “Íntima odisseia”, de Luiz Hauck (MG); “Noturno para orquestra”, de Felipe Jacob (SP); “Fulgurações cetíneas”, de Willian Lentz (PR); e “Ainulindalë”, de José Corrêa (PA).

O concurso para compositores tem a proposta de oferecer um importante espaço aos talentos brasileiros. Entre os autores escolhidos, o vencedor receberá encomenda de obra sinfônica inédita a ser estreada na temporada 2025 da Filarmônica de Minas Gerais.

O festival conta com uma comissão julgadora formada pelos compositores André Mehmari, João Guilherme Ripper e Leonardo Martinelli.

O concerto terá interpretação em libras e transmissão ao vivo pelo canal da Filarmônica no YouTube e pela Rádio MEC FM (87,1 BH e Brasília/99,3 RJ). Na noite de hoje, ainda será lançado o edital do Festival Tinta Fresca 2025. A distribuição de ingressos é via site (www.filarmonica.art.br), limitada a 2 ingressos por pessoa.