As 8 melhores séries de TV para ver em novembro

De um spin-off - produção que expande um universo já apresentado - para TV dos filmes Duna, de Denis Villeneuve, ao retorno de Bad Sisters (Mal de Família), de Sharon Horgan, a BBC registra aqui algumas das principais estreias dos serviços de streaming em novembro.

Bad Sisters (Mal de Família)

Apple TV

A série sobre a relação entre irmãs e um assassinato em Dublin, na Irlanda, venceu o Bafta (principal prêmio de cinema britânico) de 2023 de melhor série dramática, mas também é uma deliciosa comédia com um humor ácido.

Nesta segunda temporada, as cinco irmãs Garvey não conseguem evitar mais as consequências do passado, quando Grace (Anne-Marie Duff) matou seu marido abusivo, e suas irmãs a ajudaram a encobrir o caso.

Agora, Grace se casa com um novo amor, interpretado por Owen McDonnell, marido de Sandra Oh na premiada série Killing Eve.

Sharon Horgan, criadora de Mal de Família , interpreta a responsável Eva; Eve Hewson é Becka, a caçula despreocupada da família; Sarah Greene é Bibi; e Eva Birthistle interpreta Ursula, uma enfermeira cujas habilidades são úteis, já que as pessoas ao redor dessa família tendem a precisar de ajuda médica.

Duas ótimas adições ao elenco incluem Fiona Shaw como uma vizinha curiosa e Thaddea Graham como uma jovem detetive inteligente e subestimada, que tem suas suspeitas sobre as Garveys.

A trama frequentemente gira em torno de quase fugas — quantas vezes as irmãs conseguem escapar de serem presas? —, e é muito divertido vê-las tentar.

Mal de Família estreia em 13 de novembro, na Apple TV+.

Cross

Nada diz mais sobre confiança do que renovar uma série para uma segunda temporada antes mesmo da estreia da primeira, como é o caso desta série de crime baseada nos romances Alex Cross, de James Patterson.

O primeiro livro foi publicado em 1993, e o mais recente, no ano passado.

Aldis Hodge, que demonstrou intensidade e carisma em papéis menores nos filmes Uma Noite em Miami... e O Homem Invisível interpreta Cross, um detetive e psicólogo forense em Washington D.C., nos Estados Unidos, na caça a um assassino em série.

John Sampson (Isaiah Mustafa), seu melhor amigo e parceiro policial, está ao seu lado enquanto Cross, viúvo, lida com os efeitos psicológicos do trabalho e cria dois filhos pequenos.

Os romances de Cross já foram adaptados para três filmes, com Morgan Freeman estrelando em dois sólidos sucessos, Beijos Que Matam (1997) e Na Teia da Aranha (2001), e Tyler Perry em um fracasso, Alex Cross (2012).

Cross estreia em 14 de novembro, no Amazon Prime Video

Duna: A Profecia

HBO

Um dos aspectos mais intrigantes dos filmes Duna, de Denis Villeneuve, é a Bene Gesserit, a ordem religiosa de mulheres que desenvolveram poderes sobrenaturais.

Lady Jessica (Rebecca Ferguson), mãe de Paul Atreides (Timothée Chalamet), é membro dessa ordem. Este spin-off ocorre no mesmo universo de Duna e conta a história de origem da Bene Gesserit.

Emily Watson interpreta Valya Harkonnen, e Olivia Williams, sua irmã, Tula, fundadoras da ordem.

"Gostamos de dizer que essa série se passa em 10.000 anos a.C., ou 'Antes de Chalamet'", disse Watson à revista Empire.

Mark Strong interpreta o imperador Javicco Corrino, governante do Império. A série, uma das mais aguardadas da temporada, já conta com um público fiel de Duna.

Mas Jessica Barden, que interpreta a jovem Valya, disse ao site Den of Geek que a série pode desafiar as expectativas dos espectadores dos filmes, que consideram os Harkonnen como vilões.

"É mesmo uma vilã?", ela pergunta. Ou: "É apenas uma jovem comum que quer se vingar, como todos nós às vezes queremos?"

Uma coisa que não mudou é o cenário. Tem muita, muita areia.

Duna: A Profecia estreia em 17 de novembro, no Max

Landman

Paramount+

Parece um encontro inesperado - o rústico Billy Bob Thornton e o sofisticado Jon Hamm numa mesma série. Mas aqui está ela, parte do universo em constante expansão de Taylor Sheridan.

Ao contrário do maior sucesso de Sheridan, Yellowstone, esta série não se passa em um rancho, mas nos campos de petróleo do Texas, com Thornton como Tommy Norris, um gerente de crises de uma empresa petrolífera, e Hamm como Monty Miller, um barão do petróleo.

Os homens e suas famílias têm um histórico juntos.

O elenco também inclui Andy Garcia, Ali Larter e Demi Moore, que interpreta Cami, esposa de Monty.

A série foi criada por Sheridan e Christian Wallace, anfitrião do podcast Boomtown, de 2019, que inspirou a série.

Descrições oficiais das séries geralmente não valem a pena serem repetidas, mas esta, que ecoa a do podcast, é grandiosa demais para ser ignorada.

A Paramount diz que Landman é "uma história de classe alta e baixa, de trabalhadores braçais e bilionários aventureiros alimentando um boom tão grande que está remodelando nosso clima, nossa economia, nossa geopolítica."

Além disso, é uma novela.

Landman estreia em 18 de novembro, no Paramount+

Interior Chinatown

Disney

O comediante e ator Jimmy O. Yang (Silicon Valley) estrela nesta dramédia de ação como Willis Wu, um ator que interpreta um pequeno papel em uma série de crimes no estilo de Law and Order chamada Black & White.

É uma série dentro desta série intencionalmente confusa.

Charles Yu adaptou Interior Chinatown de seu romance de 2020, que é escrito na forma de um roteiro de televisão, abordando de maneira inteligente questões de estereótipos asiáticos e representação.

Willis, incapaz de sair de pequenos papéis, como o de garçom em um restaurante chinês, diz no trailer, com razão: "Eu sinto que sou um personagem de fundo na história de outra pessoa."

As coisas mudam quando a detetive Lana Lee (Chloe Bennet) o recruta para ajudar a investigar um crime, pois ele conhece o bairro Chinatown de Los Angeles. Uma reviravolta pode levá-lo a seu irmão, desaparecido há 12 anos.

Ronny Chieng (The Daily Show e Podres de Ricos) entrega suas falas cômicas de forma eficaz como o melhor amigo de Willis, Fatty Choi.

Taika Waititi, um dos produtores executivos do show, também dirigiu o primeiro episódio.

Interior Chinatown estreia em 19 de novembro, no Disney+

Um Espião Infiltrado

Netflix

Ted Danson é um mestre das sitcoms (comédia de situação, em tradução livre - séries humorísticas envolvendo um grupo de personagens fixos, como The Office e Friends), indo de Cheers na década de 1980 a, mais recentemente, The Good Place.

Agora, ele estrela outra série, num papel que pareceria absurdo se não fosse também verdadeiro.

Um Espião Infiltrado é baseada no documentário chileno de 2020 Agente Duplo, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, sobre um homem que se infiltra em um asilo para investigar possíveis abusos.

Danson interpreta Charles, um viúvo aposentado em San Francisco com tempo livre, que responde a um anúncio procurando um espião.

Stephanie Beatriz interpreta a gerente do asilo onde Charles se infiltra, e Stephen McKinley Henderson e Sally Struthers interpretam residentes.

A série foi criada por Mike Schur, conhecido por suas comédias de sucesso, incluindo The Good Place, Brooklyn 99 e Parks and Recreation. A combinação de Danson e Schur torna esta versão fictícia da história real especialmente promissora.

Um Espião Infiltrado estreia em 21 de novembro, na Netflix

The Madness

Netflix

Colman Domingo, frequentemente visto na campanha pelo Oscar nos dias atuais (pelo filme Rustin do ano passado, que lhe rendeu uma indicação, e este ano em Sing Sing), estrela este thriller atual como Muncie Daniels, um comentarista de televisão que se vê no meio de uma conspiração.

Ele se depara com um corpo na floresta, que acaba sendo o cadáver de um supremacista branco, e Muncie é incriminado pelo assassinato.

A história o leva de uma aparência polida na televisão à necessidade de se esconder.

"É um protagonista único", disse Domingo sobre o papel, acrescentando de forma enigmática que Muncie é "alguém que tem crenças centristas, e agora está sendo forçado a acreditar realmente em algo e a reexaminar as pessoas que ele acreditava serem possíveis inimigos."

Ele também acrescentou: "Vivemos em um mundo muito louco agora."

The Madness estreia em 28 de novembro, na Netflix

A Agência

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Michael Fassbender estrela este thriller baseado na aclamada e globalmente popular série francesa The Bureau.

Ele interpreta um agente da CIA, Martian, uma versão do personagem interpretado por Matthieu Kassovitz na original.

Após passar anos infiltrado, Martian agora foi realocado para o escritório de Londres, mas carrega o peso de todo esse tempo vivendo sob uma identidade falsa, enquanto resiste à psicóloga da empresa, reativa um antigo amor e enfrenta uma nova ameaça global.

Além de Fassbender, há outros grandes nomes no elenco. Richard Gere interpreta o chefe de Martian, e Jodie Turner-Smith é sua ex-namorada, ao lado de Jeffrey Wright, John Magaro e Katherine Waterston.

A série foi escrita pelo dramaturgo Jez Butterworth e seu irmão, John-Henry Butterworth, que trabalharam juntos em filmes como No Limite do Amanhã e Ford v Ferrari.

Joe Wright (O Destino de Uma Nação) dirigiu os dois primeiros episódios.

Se A Agência se assemelha a The Bureau, será incessantemente tensa e cheia de suspense.

A Agência estreia em 29 de novembro, no Paramount+