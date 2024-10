A atriz e cantora Teri Garr morreu, na terça-feira (29/10), aos 79 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela enfrentava há anos esclerose múltipla, que é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central.

A atriz interpretou a personagem Phoebe Abbott, mãe biológica da Phoebe, na série Friends. Além disso, ela deu vida a Inga, no filme O Jovem Frankenstein, em 1974. A artista também foi indicada ao Oscar categoria de atriz coadjuante, em 1983, pela atuação em Tootsie, vivendo a personagem Sandy Lester.

Segundo o The New York Times, um dos primeiros papéis sólidos de Teri Garr foi em um episódio de Star Trek, em 1968, quando ela interpretou uma secretária do século XX que conhece viajantes do tempo e testemunha tecnologias futurísticas. A atriz deixa uma filha e um neto.