O capitão está de volta em 'Star Trek: Picard', série da Amazon Prime

Patrick Stewart protagoniza a série Star Trek: Picard, que estreia hoje na Amazon Prime Video (foto: Trae Patton/divulgação )





“Não quero que o jogo acabe.” Essa é uma das primeiras frases que Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) fala em Star Trek: Picard, série que marca o retorno, 17 anos mais tarde, do célebre capitão da Frota Estelar. Com 10 episódios na primeira temporada – e a segunda já garantida para 2021 –, a produção é da plataforma norte-americana CBS All Access, com distribuição mundial a cargo da Amazon Prime Video. Um novo capítulo, começando por hoje (24), será lançado a cada sexta-feira.





É uma metáfora o jogo ao qual Picard se refere no prólogo do capítulo-piloto, Remembrance (Lembrança). A cena inicial é um prato cheio para os nostálgicos. Protagonista de sete temporadas de Star Trek: The next generation (1987-1994) e quatro filmes, Picard surge jogando pôquer com seu fiel escudeiro, o androide Data (Brent Spiner). Uma xícara de chá earl grey e a canção Blue skies completam a cena.





Mas Data não havia morrido no final de Nêmesis (filme de 2002)? Pois tudo não passava de sonho, depois tornado pesadelo, de um Picard envelhecido (Stewart chega aos 80 em 13 de julho) e aposentado. No vinhedo de sua família, na França, o velho capitão leva uma vida tranquila e um tanto melancólica. “Os sonhos são maravilhosos, o ruim é quando acordo”, diz ele, a certo momento.





A ação não tarda a acontecer. Em Seattle, uma jovem aparentemente comum está com o namorado. Três encapuzados invadem seu apartamento, matam o rapaz e ela, sem saber como, abate os criminosos. Acaba indo parar no vinhedo de Picard. Os dois, ainda que confusos com a situação, acabam se conectando. E novos sonhos vão clarear as coisas para o capitão. Com poderes fora do comum, a jovem Dahj (Isa Briones) tem relação com o passado do leal Data.





ESPAÇO





Com essa trama principal, apresentada já no primeiro episódio, Picard vai voltar à ação nos capítulos posteriores. A origem de Dahj leva o capitão para o espaço. Em sua busca, relaciona-se com novos personagens – a cientista Agnes Jurati (Alisson Pill), o piloto Cristobal Rios (Santiago Cabrera), a hacker Raffi Musiker (Michelle Hurd) e a agente romulana Laris (Orla Brady). Mas também vai se encontrar com velhos companheiros – além do já citado Data, outro nome que os trekkers vão reconhecer é o borg Hugh (Jonathan Del Arco).





Parte do elenco veio a São Paulo apresentar a série. Isa Briones, atriz pouco conhecida da TV, tem 21 anos e chegou à produção por meio de teste. “Não sabia quem eu interpretaria até o primeiro dia de gravação”, contou. Para ela, é importante voltar neste momento a Star Trek. “É uma história sobre como podemos melhorar o mundo. Estamos nos sentindo 'quebrados', desconectados, e a série sempre foi sobre a esperança no outro”, comentou Isa. Michelle Hurd acrescentou: “A gente não tem visto muito amor no ar. Star Trek trata de inclusão, diversidade, de tentar fazer o certo.”





Patrick Stewart, que já havia afirmado que não pretendia voltar a interpretar o cultuado personagem, foi convencido por Alex Kurtzman, criador da nova série. Acabou se tornando um dos produtores da atração.





“Quando fui fazer minha primeira cena com ele, quis parecer legal. Mas meus joelhos começaram a tremer e Patrick imediatamente veio me ajudar. Nosso número 1 é tão desarmado... Sempre quer saber o que os outros estão fazendo. Isso acaba afetando todos, fazendo com que você tente fazer o seu melhor”, acrescentou a atriz Michelle Hurd.





STAR TREK: PICARD

. Estreia nesta sexta (24)

. 10 episódios, exibidos a cada sexta

. Amazon Prime Video