Juliette Freire, campeã do BBB 21, fez uma revelação sobre o valor pago aos participantes do reality da Globo durante sua participação no programa "De frente com Blogueirinha" nessa segunda-feira (28/10). A ex-BBB se divertiu ao responder a apresentadora, que especulou que o cachê fosse de R$ 15 mil, incluindo contratos de publicidade. “R$ 15 mil de quê?”, rebateu Juliette antes de contar o que realmente recebeu durante sua edição.

“Deixe de ser faladeira. Eu sei que lá dentro, quando você entra, você ganha um salário mínimo”, afirmou a campeã. Durante a conversa, Juliette também recordou um momento difícil: a gravação de seu primeiro EP, Juliette, que coincidiu com a descoberta de um aneurisma cerebral. Para ela, ouvir o álbum é emocionalmente desafiador, já que o processo de gravação aconteceu em um período de grande vulnerabilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Juliette fez história com o BBB 21. A edição, que também revelou Gil do Vigor, foi um grande sucesso de audiência e impulsionou a popularidade da paraibana, que deixou o reality com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. Após o programa, ela decidiu seguir a carreira de cantora.