Especulações sobre um possível romance entre a ginasta olímpica Flávia Saraiva e o cantor MC Cabelinho tomaram conta das redes sociais nas últimas semanas, especialmente após os dois serem vistos juntos em diversos locais públicos, como shoppings e praias.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Flávia Saraiva negou o envolvimento romântico. “Acho engraçada a internet. A gente sabe como funciona, mas somos amigos, estou solteira. Nós nos conhecemos há um tempinho já”.

Perguntada se a amizade poderia evoluir para um romance, a ginasta desconversou com um riso tímido e um “que isso”, indicando que a relação permanece no campo da amizade. A assessoria de Flávia também confirmou que não há romance entre ela e MC Cabelinho.





Os rumores ganharam força recentemente, impulsionados por interações nas redes sociais. Flávia elogiou o cantor em uma postagem, chamando-o de “Cabelinho lindo como sempre”, ao que ele respondeu de forma bem-humorada: “Eu sei”.

MC Cabelinho e Flavinha Saraiva na praia

As especulações aumentaram quando os dois foram vistos juntos na praia do Rio de Janeiro no início de outubro. O cantor também parabenizou a atleta publicamente em seu aniversário, desejando-lhe “Feliz aniversário. Nossa monstra”.

Entre fãs, as reações variaram desde elogios a uma possível união até pedidos para que a ginasta mantivesse o foco no esporte. Muitos internautas também sugeriram que MC Cabelinho poderia estar se inspirando em sua vida pessoal para novas canções, como aconteceu com a recente faixa “Depois da Meia-Noite”, que aborda questões de relacionamento e ganhou destaque após seu término com a atriz Bella Campos.