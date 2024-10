Assim como no cinema, a literatura explora vários dos subgêneros do terror. Novelas e contos de horror psicológico, sobrenatural e thriller são boas opções para quem quer curtir o Dia das Bruxas, mas não tem muito tempo para mergulhar na leitura de um romance.

Pensando nisso, confira cinco indicações de histórias curtas que combinam com o clima do Halloween:

'Carmilla - A vampira de Karnstein'





Antes de Drácula, existiu Carmilla. Escrito em 1872 pelo irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, a história é responsável não só por apresentar a primeira vampira da literatura, mas por difundir elementos das lendas vampirescas do folclore europeu.





A novela, publicada pela primeira vez no formato de folhetim na revista The Dark Blue, foi lida por Bram Stoker e mais tarde o inspirou a escrever a mais célebre obra sobre vampiros, “Drácula” (1897).





Em “Carmilla”, a jovem Laura abriga uma mulher misteriosa em seu castelo. Após a chegada de Carmilla, eventos estranhos passam a ocorrer na região, ao mesmo tempo em que uma atração mútua e romântica se estabelece entre as personagens.







'Carrie'





Pai do terror contemporâneo, Stephen King é dono de uma extensa obra literária que explora as possibilidades do gênero.

No filme de 1976, a atriz Sissy Spacek interpreta Carrie Divulgação





Apesar de clássicos como “O cemitério”, “It - A coisa” e “O iluminado” combinarem perfeitamente com o clima de Halloween, em “Carrie”, a trama se desenvolve de maneira rápida e dinâmica, prendendo a atenção do leitor.





No livro, Carrie White é uma adolescente controlada pela mãe, uma extremista religiosa, e é alvo de bullying no colégio onde estuda. Reprimida, a jovem esconde poderes telecinéticos que são revelados de maneira catastrófica.





O livro, de 1974, foi adaptado para o cinema pela primeira vez em 1976, com direção de Brian De Palma.





'Edgar Allan Poe: Medo Clássico V.1'





Se Stephen King é referência ao falar sobre a literatura de terror contemporânea, Edgar Allan Poe estabeleceu, no século 19, muito do que conhecemos sobre o gênero fantástico e de horror.





Alguns dos mais célebres contos do autor, como “O corvo”, “Os assassinatos na Rua Morgue” e “O gato preto”, foram reunidos em uma única edição realizada pela editora Darkside. A obra divide as histórias de Poe em blocos temáticos que revelam narradores homicidas, mulheres imortais, contos protagonizados pelo detetive Auguste Dupin, dentre outras temáticas.

Nascido em 1809 nos Estados Unidos, Poe foi autor, poeta e crítico literário Getty Images







'O médico e o monstro'





Para os amantes do gótico vitoriano e do terror psicológico, “O médico e o monstro”, de 1886 e escrito pelo escocês Robert Louis Stevenson, pode ser uma boa pedida.

Dirigido por John S. Robertson, o filme de 1920 "Dr. Jekyll e Mr. Hyde" adapta a obra de Robert Louis Stevenson Divulgação

Na obra, o respeitável Dr. Henry Jekyll é assombrado pela presença do Sr. Edward Hyde, uma faceta cruel e volátil de si mesmo liberta a partir de uma droga poderosa.





Quando crimes brutais passam a ocorrer em Londres, o advogado Gabriel John Utterson, amigo de Jekyll, desconfia do estranho Edward Hyde e inicia uma investigação minuciosa.





'O vilarejo'

É em um vilarejo esquecido e com habitantes maltratados pelo frio e pela fome que o escritor carioca Raphael Montes narra contos de terror baseados nos sete pecados capitais na obra lançada em 2015.





No lugar abandonado, a maldade e a brutalidade humanas parecem ser justificadas pela presença de sete demônios que visitam o vilarejo.

