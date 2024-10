Para os amantes dos clássicos de terror, opções não faltam: “O exorcista” (1973), “Halloween - A noite do terror” (1978), “Sexta-feira 13” (1980) e “A hora do pesadelo” (1984) são ótimas pedidas para quem não tem medo de assombrações e não se importa com um pouco de sangue.





Com a chegada do Dia das Bruxas, uma lista de filmes temáticos e divertidos pode ajudar quem quer entrar no clima de Halloween, mas sem levar susto.

Abracadabra (1993)

Mais conhecido pelas adaptações animadas de contos infantis, o estúdio Disney lançou no início dos anos 1990 uma história protagonizada por três bruxas atrapalhadas. Dirigido por Kenny Ortega, “Abracadabra” apresenta as irmãs Winnifred (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) Sanderson, que, após um sono de 300 anos, são libertas acidentalmente pelo adolescente Max Dennison (Omri Katz) na noite de Halloween.

Com a ajuda da irmã Dani (Thora Birch), da amiga Alisson (Vinessa Shaw) e de um gato preto falante que já foi menino, Max precisa salvar a cidade de Salem e impedir que as bruxas se tornem imortais.

"Abracadabra" ganhou uma continuação com parte do elenco original em 2022, quase 30 anos após o lançamento do primeiro filme.

Onde assistir: Disney+





A família Addams (1991)

Gomez (Raul Julia), Mortícia (Anjelica Huston), Wednesday (Christina Ricci) e Pugsley (Jimmy Workman) são os membros estranhos e divertidos da família Addams. Quando o irmão de Gomez, Fester (Christopher Lloyd), retorna após 25 anos desaparecido, a família precisa se ajustar para receber o novo (e suspeito) parente.

O filme de 1991 foi inspirado na série de TV de 1964, que por sua vez foi criada com base nas tirinhas do cartunista Charles Addams, publicadas na revista The New Yorker nos anos 1930.

Onde assistir: Netflix

A noiva cadáver (2005)

Com sua estética gótica e propositalmente bizarra, Tim Burton é dono de uma extensa filmografia que combina fantasia e terror. “A noiva cadáver”, filme de 2005, utiliza a técnica stop motion para apresentar o assustador e cativante mundo dos mortos, onde Emily (Helena Bonham Carter), uma noiva assassinada por quem pensava ser seu grande amor, vive em melancolia.

Quando Emily encontra Victor (Johnny Depp) em uma floresta escura, ela o leva ao seu mundo subterrâneo, decidida a se casar com ele. Conforme conhece o lugar habitado pelos mortos, Victor precisa decidir se permanece com a noiva cadáver ou retorna para a terra dos vivos, onde a noiva Victoria (Emily Watson) o espera.

Onde assistir: Max









Lobisomem na noite (2022)



Baseado nos quadrinhos do personagem Jack Russell, o Lobisomem (Marvel), “Lobisomem na noite” é um especial de Halloween em preto e branco inspirado nos clássicos de terror do cinema antigo.

Dirigido por Michael Giacchino, a trama começa com um encontro de caçadores na mansão Bloodstone. Convocados para capturar um monstro no labirinto da propriedade, o vencedor receberá como recompensa o rubi Bloodstone, pedra que concede poderes contra criaturas sobrenaturais. Infiltrado no grupo, Jack Russell (Gael García Bernal) precisa esconder a própria identidade de lobisomem.

Onde assistir: Disney+





Sinfonia da necrópole (2014)

Em "Sinfonia da necrópole" a cineasta brasileira Juliana Rojas constrói uma comédia romântica musical em um cemitério na grande São Paulo. É ali que Deodato (Eduardo Gomes), um rapaz apavorado pela ideia da morte, trabalha como coveiro.

Quando o administrador da necrópole anuncia o processo de recasdastramento de túmulos abandonados, Deodato conhece Jaqueline (Luciana Paes), uma funcionária do serviço funerário. Embora não tenham nada em comum, os dois precisam trabalhar juntos para a reforma do cemitério, um lugar que talvez seja mais assombrado do que Deodato pensou a princípio.

Onde assistir: Apple TV