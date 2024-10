MrBeast possui o canal com maior número de inscritos do YouTube

A revista Forbes divulgou nessa segunda-feira (28/10) uma lista dos maiores influenciadores do mundo. Segundo levantamento Top Creators, o youtuber MrBeast continua na primeira colocação.

O criador de conteúdo faturou, em um ano, uma quantia estimada em US$ 85 milhões (R$ 485 milhões) na cotação de 28 de outubro. Em junho, seu canal no YouTube alcançou a marca de maior número de inscritos dentro da plataforma.





Grande parte dos influenciadores são dos Estados Unidos - nenhum brasileiro figura na lista. Os 50 principais faturaram, em conjunto, cerca de US$ 720 milhões (R$ 4 bilhões) em um ano - US$ 20 milhões (R$ 114 milhões) quando comparado ao ano passado.





Assim como em 2023, a tiktoker Charli D’Amelio é a mulher mais bem colocada e ocupa a quarta posição. Ela perde apenas para MrBeast, mas seu faturamento é menor do que os influenciadores a sua frente.





Maiores influenciadores do mundo em 2024





Para definir os principais criadores de conteúdo, a Forbes analisou o faturamento estimado em um ano, número de seguidores, engajamento, curtidas, comentários e compartilhamentos divididos pela quantidade de seguidores e negócios comerciais de cada um. Confira a lista:



1º - MrBeast

MrBeast Getty Images

Jimmy Donaldson é norte-americano e possui 26 anos. Seu conteúdo é composto, principalmente, por desafios, como passar horas em lugares absurdos ou jogos com prêmios em dinheiro. Seu canal no YouTube já possui 324 milhões de inscritos.

MrBeast ganhou destaque ao investir parte do seu lucro na plataforma em produções milionárias. Em junho de 2023, ele disse durante um podcast que reinveste “cada centavo que ganha”.

2º - Dhar Mann

Dhar Mann Instagram/Reprodução

O influenciador faz conteúdos sobre racismo, bullying e desigualdade. Além disso, mostra sua família nas mídias sociais. A Forbes informou que ele possui uma equipe composta por mais de 150 pessoas.

O influenciador já fez parcerias com grandes marcas, como WhatsApp, Universal e realiza anúncios no Google, que rendem faturamento. Dhar Mann ainda possui uma marca de produtos de beleza, a LiveGlam.

3º - Matt Rife

Matt Rife Instagram / Reprodução

O humorista viralizou no TikTok em 2022, o que levou a um crescimento em seus shows de stand-up. O criador de conteúdo possui dois especiais de comédias na plataforma de streaming Netflix, sendo que um deles, ‘Natural Selection’, foi criticado por uma piada sobre violência doméstica, informou a revista Forbes.

4º - Charli D’Amelio

Charli D’Amelio Instagram / Reprodução

A norte-americana de 20 anos ficou famosa ao gravar dancinhas no TikTok; alguns dos seus conteúdos são gravados com a irmã Dixie, sexta posição na lista. Charli possui, junto a sua família, uma empresa para administrar seus contatos de publicidade e gerenciar marcas, que vão de produtos de skincare a calçados.

5º - Gêmeos Stokes (Stokes Twins)

Gêmeos Stoke YouTube / Reprodução

A dupla ganhou notoriedade com vídeos de “pegadinhas” e desafios e possuem um dos canais que mais crescem no YouTube. No ano passado, os irmãos não estavam na lista de maiores influenciadores de 2023.

Em 2020, foram condenados por vídeos em que fingiam ser ladrões e roubavam bancos. Correndo risco de serem presos, optaram por assumir o crime e tiveram a pena reduzida para 160 horas de serviço comunitário. Em um dos conteúdos, policiais chegaram a apontar armas para um motorista de Uber que levava os irmãos.

6º - Dixie D’Amelio

Dixie D’Amelio Instagram/Reprodução

A irmã mais nova de Charli (quarta posição) passou da 18ª colocação no ranking em 2023 para a sexta. Assim como sua parente, ele ganhou seguidores dançando em vídeos postados no TikTok.

A criadora de conteúdo também é cantora, e seu single "Be happy" possui mais de 100 milhões de reproduções no Spotify. No entanto, a revista atribui sua relevância pela identificação com a moda.

A influenciadora já fez parcerias com grifes como Chopard, Ferragamo, Valentino e Louis Vuitton. As irmãs D’Amelio ainda possuem uma linha de calçados conhecida pelo sobrenome delas.

7º - Mark Rober

Mark Rober Wikimeia Commons/Reprodução

Ex-engenheiro da Nasa, Mark, de 44 anos, figurava na 29ª colocação no ano passado. No período de um ano, ele dobrou o número de inscritos no YouTube, passando dos 30 milhões para 57 milhões.

Os vídeos do influenciado abordam a área da ciência, com testes que chamam atenção pelas propostas inusitadas, como saber qual ácido seria mais destrutivo que lava. Além de monetizar os vídeos, ele fatura com a venda de produtos, voltados para crianças e adultos, por assinatura sobre os temas e pela parceria com o canal Discovery.

8º - Alex Cooper

Alex Cooper Instagram/Reprodução

Alexandra é apresentadora do post sobre sexo e relacionamento “Call Her Daddy”. Segundo a Forbes, a influenciadora transformou o produto de comunicação em um gigante da mídia multifacetado.

Nos últimos anos, Cooper fechou um acordo de R$ 345,5 milhões com o Spotify. Ela assinou um contrato ainda maior, de R$ 720 milhões, para levar seu programa para o SiriusXM - serviço de streaming de áudio dos Estados Unidos. Em 2023, ela entrevistou Anitta.

9º - Rhett & Link

Rhett &Link Wikimedia Commons/Reprodução

Os influenciadores dizem ser melhores amigos desde 1984 e produzem vídeos para o YouTube desde 2006. Inicialmente, realizam esquetes de humor e, hoje, também criam diferentes programas na plataforma.

Em um dos canais, eles provam diferentes tipos de comida, reproduzem viais das mídias sociais, testam produtos e convidam famosos para participarem de jogos. Eles ainda possuem um podcast e uma loja de produtos relacionados ao canal do YouTube.

10º - Khaby Lame

Khaby Lame Getty Images

O influenciador de 24 anos é a pessoa mais seguida no TikTok, com mais de 163 milhões de seguidores. Ele ficou famoso por produzir vídeos de comédia, nos quais reage a memes e tendências. Khaby não fala em seus conteúdos e opta por fazer gestos e expressões.

Em 2022, gravou com o influenciador Luva de Pedreiro. No vídeo, o brasileiro era um visitante intrometido que atrapalha a rotina de Lame até ser expulso.