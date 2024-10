Fã declarada de Machado de Assis e de Clarice Lispector, a tiktoker americana Courtney Henning Novak descobriu mais uma paixão brasileira. Em seu perfil nas redes sociais, ela contou que está assistindo à novela “Avenida Brasil”, exibida pela TV Globo em 2012 e um dos maiores sucessos dos anos 2010. A booktoker teve contato com as obras brasileiras por conta de um projeto chamado “Leitura ao Redor do Mundo”, em que se propunha a ler um livro de cada país em ordem alfabética.





Na letra B, de Brasil, ela conheceu o livro “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, que disse ser o melhor livro que já leu. Foi então que se tornou popular entre os seguidores brasileiros e passou a conhecer mais sobre a literatura e a cultura do país.











A americana veio ao Brasil em setembro para participar do Festival Literário do Museu Judaico, em São Paulo, e começou a ter aulas de português. Por sugestão dos seguidores, a tiktoker começou a assistir a “Avenida Brasil” para praticar a língua.





"O Brasil decidiu, oficialmente, boicotar meu projeto Leitura ao Redor do Mundo em outro nível. E esse nível se chama 'Avenida Brasil'", brincou.

Ela comparou a qualidade do folhetim de João Emanuel Carneiro com as produções americanas e disse que a novela brasileira é muito superior. "Pensei que poderia assistir casualmente dez minutos aqui, dez minutos ali, presumindo que uma novela brasileira seria parecida como as novelas estadunidenses, que têm uma qualidade horrível, péssimas atuações, figurinos horrendos, cenários ruins. Mas, aparentemente, quando as pessoas que me recomendaram 'Avenida Brasil' disseram que era 'uma novela que eu deveria assistir', elas queriam dizer que é um dos melhores programas que eu ia assistir na vida, que eu ia ficar imediatamente obcecada e que não ia sair da minha cabeça. Minha vida não é mais minha! Minha vida agora pertence a 'Avenida Brasil'", declarou.











Os seguidores brasileiros, claro, amaram o vídeo e incentivaram a tiktoker a continuar compartilhando suas impressões sobre a história de Nina (Débora Falabella), Tufão (Murilo Benício), Carminha (Adriana Esteves) e Jorginho (Cauã Reymond). "Ela faz todas as outras madrastas malvadas parecerem santas", disse Novak sobre uma das vilãs mais icônicas da teledramaturgia brasileira.