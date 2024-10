A historiadora e escritora Mary del Priore vai lançar o livro “Segredos de uma família imperial” (Planeta) nesta terça-feira (22/10), às 19h30, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários), a convite do projeto Sempre um Papo. Ela conversará com o público, debate mediado pelo ator Jefferson da Fonseca.

No livro, Mary oferece amplo panorama da família Orléans e Bragança, mostrando a saga de dom Pedro II e da princesa Isabel em seu exílio na Europa após a Proclamação da República. A historiadora recorreu tanto a registros oficiais quanto a relatos para abordar o drama da realeza brasileira diante da mudança experimentada pelo mundo com o ocaso de regimes monárquicos no fim do século 19.

O projeto Sempre um Papo tem entrada franca.