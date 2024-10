Dora Morelenbaum assina nove das 11 faixas do disco, sendo três delas sozinha e as outras em parceria com Tom Veloso e Zé Ibarra



Integrante da banda Bala Desejo, que ganhou o Grammy de Melhor Álbum Pop em Português, com “Sim, sim, sim”, em 2022, a cantora, compositora e instrumentista Dora Morelenbaum acaba de lançar seu primeiro trabalho solo.



“Pique” (Coala Records/Mr Bongo) traz 11 faixas, sendo três de sua autoria, uma de Tom Veloso e outra de Sophia Chablau. As demais são parcerias de Dora ora com Tom Veloso, ora com o colega de banda Zé Ibarra. A artista é filha do violoncelista e arranjador Jaques Morelenbaum e da cantora Paula Morelenbaum.



Dora conta que começou a pensar no disco no início de 2022. “Até já tinha composto algumas músicas dele, só que as tocava ao violão, porém imaginando alguma coisa mais distante. A princípio, nem teria violão no álbum, pois queria tentar me distanciar um pouco dessa estrutura inicial mais tradicional da forma como via essas músicas”, diz.





Ela convidou Ana Frango Elétrico para a produção do disco. “Começamos a pensar pequenas ideias de arranjos e, aos poucos, fui entendendo essa estrutura real do que vinha a ser o disco”, recorda. “O nome ‘Pique’ veio por causa de uma das músicas que acabou direcionando um pouco esse olhar que tive sobre as canções. Em abril de 2023, começamos as gravações, que se estenderam ao longo do ano. Mixamos e masterizamos este ano e agora estamos lançando nas plataformas e também no formato físico (vinil).”



As gravações foram feitas com a formação de um quarteto de jazz, com bateria, baixo, guitarra ou violão e piano. "Lembro-me da sensação boa ao sair do estúdio, pois a gente gravou praticamente tudo em apenas uma semana e depois fomos colocando as vozes e sopros. Quando terminamos as gravações e consegui ouvir tudo, me vi em todas as músicas – não só a mim, mas também as ideias que tinha tido antes e fiquei muito feliz que consegui chegar no resultado que queria”, afirma.

Colaboração

Dora ressalta que os músicos foram imprescindíveis para que o trabalho pudesse chegar a um bom resultado. “Os arranjos da base foram coletivos, com ideias de todos, sendo que alguns a gente já tinha uma ideia, por causa dos shows. Outros a gente não tinha nada e fomos criando na hora mesmo e deu no que deu.”

A cantora ressalta que teve a sorte de ser criada ouvindo grandes cantoras, inclusive sua mãe, Paula Morelenbaum. O arranjo de cordas foi criado em conjunto com seu pai, Jaques Morelenbaum. Já o arranjo de sopros coube aos músicos Diogo Gomes, Marlon Sette e Jorge Continentino.



Com turnê prevista para o Brasil e para a Europa, Dora diz que, no momento, está totalmente focada na divulgação do disco. “Já tem um tempo que não componho, porque a minha cabeça está ocupada com esse trabalho. Mas já tenho ideia, em termos de estética e som, do que quero fazer. Acho que quero produzir um disco mais caseiro. Este álbum foi gravado em estúdio. E ele tem a dimensão de estúdio, de mil desejos diferentes e com várias caras.”

Por isso ela imagina produzir o próximo álbum em casa, “buscando outras ferramentas”. E diz que tentaria esse modelo porque “gravar um álbum fica caro” e porque acha válido “procurar saber como dominar os meios em que produzir”.

Várias formas de amor

Dora conta que, em dado momento durante a feitura do projeto, percebeu que, de uma forma ou de outra, todas as músicas falavam de amor.

“Às vezes por uma perspectiva mais clássica, outras por um viés um pouco mais provocativo. Já tem um tempo que sinto vontade de brincar com esses parâmetros da canção, que, no Brasil, especialmente, são muito estruturados e quase sagrados. Alguns já praticamente se esgotaram e outros se criaram ao redor.”



Sobre o Bala Desejo, que está em período de pausa, ela comenta que “o Zé (Ibarra) e a Júlia (Mestre) também estão produzindo álbuns, cada um está nesse momento de entender os próprios desejos. Mas, eventualmente, a gente vai fazer shows, pois já estamos com saudades”.



Formado em novembro de 2021 por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra, o Bala Desejo mescla as sonoridades da bossa nova, indie pop, tropicalismo, pop rock e MPB.



FAIXA A FAIXA

Confira o repertório de “Pique”

• “Não vou te esquecer” (Tom Veloso e Dora Morelenbaum)



• “Venha comigo” (Sophia Chablau)



• “Sim, não” (Dora Morelenbaum)



• “Essa confusão” (Dora Morelenbaum)



• “A melhor saída” (Tom Veloso)



• “Caco” (Dora Morelenbaum e Zé Ibarra)



• “VW blue” (Dora Morelenbaum)



• “Petricor” (Tom Veloso e Dora Morelenbaum)



• “Pique” (Dora Morelenbaum e Tom Veloso)



• “Talvez (As canções)” (Dora Morelenbaum e Tom Veloso)



• “Nem te procurar” (Tom Veloso e Dora Morelenbaum)

Dora Morelenbaum lança seu novo álbum nas plataformas e também no formato vinil Reprodução

“PIQUE”

• Disco de Dora Morelenbaum

• Coala Records e Mr Bongo (12 faixas)

• Disponível nas plataformas digitais



• Vinil: R$ 170, no site da Coala Records