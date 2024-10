O ex-beatle Ringo Starr teceu diversos elogios à cantora Taylor Swift. O baterista comparou o sucesso da Loirinha com a Beatlemania, febre em torno dos Garotos de Liverpool, que teve seu auge nos anos 1960. Os Beatles seguem sendo uma das bandas mais influentes da história da música.





“Acho Taylor Swift ótima. Ela está atraindo todo mundo”, disse em entrevista à revista American Songwriter. O músico citou outros cantores de sucesso que causaram fenômenos históricos. “Madonna acabou de voltar, e ela estava atraindo [o público]. Então, acho que Taylor é o ‘momento’, e nós somos o ‘momento ainda'”, brincou, “puxando a sardinha” para seu trabalho com John Lennon (1940-1980), Paul McCartney e George Harrison (1943-2001).





Na entrevista, Ringo contou que esteve com Taylor pela primeira vez quando a Loirinha ainda era adolescente e estava ao lado da mãe, Andrea, durante o Grammy. “Quando falamos sobre ela, sempre menciono que, na primeira vez que a vi, ela tinha 14 anos. Ela estava no Grammy com a mãe. E então, vi uma foto dela outro dia, ontem mesmo, dela e da mãe”, lembrou.





Essa não é a primeira vez que Ringo elogia Taylor. Em 2023, ele contou à revista People que é fã de "grandes cantoras femininas", incluindo a artista pop na seleta lista.





Outro ex-beatle que já fez elogios para Taylor é Paul McCartney, fã de carteirinha da cantora. Maca contou, em 2018, que sua música “Who cares”, do álbum “Egypt station”, foi inspirada na conexão dela com seus fãs. “Eu estava pensando em Taylor e sua relação com o público jovem, que é quase como uma irmandade. Me imaginei conversando com um desses fãs, perguntando: ‘Você já foi intimidado? Já sofreu bullying?’ E então, eu dizia: ‘Quem se importa com os idiotas? Quem liga para isso? Bem… eu me importo'”.









Paul e Taylor já fizeram um ensaio fotográfico para a revista Rolling Stone, em dezembro de 2020, em uma edição especial chamada "Musicians on Musicians”. Em junho de 2024, Paul assistiu a um show da turnê Eras no Estádio de Wembley, em Londres. Ele acompanhou a apresentação da área VIP, ao lado de outros cantores como Peter Gabriel e Jon Bon Jovi.

