Taylor Swift, Paul McCartney e Billie Eilish estão em briga, mas nada de “Bad guy” ou “Bad Blood”. Os três artistas estão na disputa pelo topo da parada britânica de álbuns, a Official Charts Company. A Loirinha é a atual detentora da posição há seis semanas, com seu “Tortured poets department”.





No entanto, Billie Eilish é uma ameaça real, estando em segundo lugar. “Hit me hard and soft”, lançado no final de maio, tem apenas 1.100 vendas a menos que o álbum de Swift. Além da loirinha ter lançado o álbum antes, tela também fez apresentações recentemente no Reino Unido.





O eterno Beatle Paul McCartney é outra ameaça, com seu “One hand clapping”, lançado no último dia 14 de junho. A coletânea reúne sucessos da antiga banda do músico, Wings, além de regravações dos Beatles e da carreira solo de Paul. O trabalho foi gravado em 1974, nos estúdios da Abbey Road, que fazem parte da carreira dos Beatles. A expectativa é que o trabalho integre o top 10 da lista britânica.

100 milhões de ouvintes





Nessa terça-feira (18/6), Billie Eilish atingiu a marca de 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Com isso, a artista de 22 anos ocupa o terceiro lugar entre os mais ouvidos da plataforma. A primeira posição é do rapper The Weeknd, que mantém 107 milhões de ouvintes por mês.





O segundo lugar é de Taylor Swift, que possui 102 milhões. A loirinha também virou notícia após a HBO anunciar uma série documental que aborda a disputa entre a artista e o empresário Scooter Braun, que comprou os direitos das gravações dos seis primeiros álbuns da cantora. “Taylor Swift vs Scooter Braun: Bad Blood” explora os dois lados da disputa pelos direitos do trabalho de Swift.





Taylor afirma que seus álbuns foram vendidos sem que ela fosse consultada ou autorizada a comprá-los de volta, e de Braun. Enquanto isso, Braun diz que suas tentativas de negociação foram recusadas, após a cantora incitar seus fãs contra ele. O documentário traz especialistas jurídicos, jornalistas e pessoas próximas a Swift e Braun. Além das questões legais da propriedade musical, a série também abordará a dinâmica de gênero na indústria musical e o poder da influência dos fãs. A série chega ao MAX no próximo dia 21 de junho.