Billie Eilish deve emplacar seu terceiro álbum no topo do Reino Unido

A estrela pop Billie Eilish está muito próxima de emplacar seu terceiro álbum no topo das paradas britânicas.



Hit Me Hard and Soft já se encontra no TOP 5 do Official Charts Album, mas sua performance comercial segue a todo o vapor e se tornar o álbum mais vendido no território britânico é só questão de tempo.



Se confirmado, o novo disco de Billie Eilish se unirá aos seus dois álbuns anteriores que também ficaram em primeiro lugar no Reino Unido: When All Fall Asleep, Where do We Go? de 2019 e Happier Than Ever de 2021.



Um detalhe: esses dois últimos entraram diretamente no TOP 1 do Official Charts Company.



Lembrando que este novo trabalho de Eilish registrou neste fim de semana a maior estreia do Spotify nas primeiras 24 horas de lançamento, com 72,7 milhões de streams na plataforma.