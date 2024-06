One Hand Clapping, de Paul McCartney e Wings, acaba de ganhar uma edição especial em vinil duplo pela Universal Music, via Capitol Records. Este é um álbum ao vivo gravado há quase 50 anos e que será lançado oficialmente no dia 14 de junho de 2024.



Este trabalho histórico dos Wings, banda a qual Paul McCartney fez parte antes de sua bem sucedida carreira solo, iniciou como um documentário dirigido por David Litchfield. Foi gravado durante quatro dias em agosto de 1974 nos estúdios Abbey Road, em Londres.



Agora, One Hand Clapping está disponível para pré-venda na Umusic Store pelo valor de R$ 339,90.



O filme apresenta a banda tocando ao vivo no estúdio e gravando um possível álbum ao vivo, além de entrevistas em off com os membros da banda.

As músicas incluem vários sucessos de McCartney, Wings e dos Beatles, bem como alguns covers.

Embora um folheto de vendas para a TV tenha sido feito, tanto o filme quanto o álbum nunca foram lançados na época. Nas décadas seguintes, eles foram frequentemente pirateados, e várias faixas foram lançadas em edições especiais de outros álbuns de McCartney e Wings.



O longa-metragem foi lançado em 2010 como parte integrante do box da reedição de Band on the Run, o primeiro lançamento na Paul McCartney Archive Collection.



Confira o conteúdo completo de One Hand Clapping de Paul McCartney & Wings:



Disco 1



Lado A



1. One Hand Clapping 02:15

2. Jet 03:59

3. Soily 03:55

4. C Moon/Little Woman Love 03:19

5. Maybe I’m Amazed 04:52

6. My Love 04:15



Lado B



1. Bluebird 03:27

2. Let’s Love 01:09

3. All of You 02:04

4. I’ll Give You a Ring 02:03

5. Band on the Run 05:20

6. Live and Let Die 03:26

7. Nineteen Hundred and Eighty-Five 05:50

8. Baby Face 01:56



Disco 2



Lado C



1. Let Me Roll It 04:28

2. Blue Moon of Kentucky 03:05

3. Power Cut 01:33

4. Love My Baby 01:13

5. Let It Be 01:02

6. The Long and Winding Road/Lady Madonna 02:10



Lado D



1. Junior’s Farm 04:17

2. Sally G 03:28

3. Tomorrow 02:12

4. Go Now 03:35

5. Wild Life 04:30

6. Hi, Hi, Hi 03:57