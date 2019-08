Fãs dos Beatles comemoram os 50 anos da foto em Abbey Road

Fãs dos Beatles do mundo todo se reuniram nesta quinta-feira perto do Abbey Road Studios, em Londres, para marcar o 50º aniversário de uma das capas mais icônicas entre os álbuns do grupo britânico.

A imagem dos lendários Fab Four atravessando sobre a faixa de pedestres em frente ao Abbey Road Studios estampou o "Abbey Road", seu último álbum de estúdio.

A foto de John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison em Abbey Road é instantaneamente reconhecida em todo o mundo.

A ideia surgiu de um desenho que McCartney rabiscou de quatro homens atravessando uma faixa de pedestres.

A foto foi feita por volta das 11h35 da manhã do dia 8 de agosto de 1969 pelo fotógrafo escocês Iain Macmillan.

A hora foi escolhida para evitar os fãs, que sabiam que a banda geralmente aparecia nos estúdios no meio da tarde.

A polícia interrompeu o tráfego para permitir que Macmillan tirasse as fotos, seis ao todo. A quinta foto foi a escolhida, pois mostrava todos os membros da banda dando um passo sincronizado.

A sessão de fotos durou apenas 10 minutos.

- Teorias da conspiração -

As gravações finais do álbum foram feitas 12 dias depois, no dia 20 de agosto.

"Abbey Road" foi lançado em 26 de setembro - seis dias depois de Lennon revelar aos companheiros de banda que ele ia deixar o grupo.

Gravado após o problemático álbum "Let It Be", que foi lançado apenas em 8 de maio de 1970, "Abbey Road" foi criado em uma atmosfera muito mais descontraída.

O álbum continha 17 faixas, incluindo "Something" e "Here Comes the Sun", de Harrison, "Octopus's Garden", de Starr, "Come Together", de Lennon, e um medley de trechos de músicas inacabadas, em grande parte de autoria de McCartney.

Fato raro, a capa de Abbey Road não apresentava o nome da banda ou do álbum.

Contudo, este álbum e sua capa tornaram-se clássicos. A capa também alimentou a teoria da conspiração conhecida como "Paul Is Dead".

Algumas pessoas acreditavam que McCartney tinha um cigarro na mão direita, apesar de ser canhoto, o que provaria que a pessoa na fotografia era um impostor. Também viam outras mensagens ocultas na imagem, por ele ser o único com a perna direita à frente, ao contrário de seus companheiros.

E, além disso, só ele estava descalço, entre outros elementos que alimentavam a teoria de que o músico havia morrido e tinha sido substituído por um sósia.

- Peregrinação -

O Abbey Road Studios fica em St. John's Wood, uma parte residencial rica do noroeste de Londres.

Construído em 1829, era originalmente uma casa de nove cômodos antes de ser transformado no primeiro estúdio de gravação do mundo, em 1931.

Inicialmente foi usado para gravações de música clássicas, mas acabou se abrindo para o jazz, grandes bandas e, eventualmente, o rock.

Quase 190 das 210 músicas dos Beatles foram gravadas no local. A casa de McCartney em Londres fica bem na esquina do endereço célebre.

O lugar atrai beatlemaníacos de todo o mundo desde então, com inúmeros fãs sendo fotografados enquanto atravessam a faixa para reproduzir a imagem imortalizada.

O cruzamento também é continuamente transmitido ao vivo pelo site do estúdio.

O estúdio, normalmente fechado ao público, desistiu de tentar dissuadir os visitantes de rabiscar grafites no muro branco do jardim e agora incentiva as manifestações.

A faixa de pedestres ganhou status de monumento histórico inglês em 2010.