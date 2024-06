Depois de virar meme ao ser flagrada limpando o nariz durante os shows da The Eras Tour, em Edimburgo, na Escócia, Taylor Swift fez uma brincadeira durante a apresentação desta quinta-feira (13/6), em Liverpool, no Reino Unido. Sentada ao piano, ela interrompeu seu set acústico para assoar o nariz. Dessa vez, usando um lenço.





“Eu posso fazer isso com o nariz fungando”, brincou, fazendo um trocadilho com sua música “I can do it with a broken heart” (eu posso fazer isso com o coração partido, em tradução livre). O momento levou o público à loucura. Taylor também interrompeu o set de “Red” para tirar a meleca do nariz. A cantora apresentou o sintoma do resfriado após enfrentar o frio de 4°C na Escócia, sem nenhuma alteração no figurino.





Em outro momento do show, Taylor revelou que já tem data marcada para o fim de sua The Eras Tour, em que revisita seus 11 álbuns de estúdio. “Esta é a primeira vez que eu reconheço para mim mesma e admito que essa turnê vai terminar em dezembro", disse, momentos antes de cantar a música "All too well". Ela também fez um discurso para os fãs. “Vocês fizeram tanto para estar conosco! Fizeram planos com tanta antecedência. Planejaram o que iam vestir. Decoraram as letras. Chegaram até aqui, resolveram o estacionamento, o transporte... Apenas saibam que eu aprecio cada gota de esforço que vocês fizeram para estar conosco", declarou;





Taylor já fez 100 shows desde que a turnê começou, em março de 2023. E, até o momento, já arrecadou mais de U$ 1 bilhão. A declaração frustrou os fãs brasileiros, que sonhavam com o retorno da Loirinha ao país, após a adição das músicas de seu último álbum “The tortured poets department”.