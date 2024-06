Um homem de 64 anos foi preso durante o show de Taylor Swift no sábado (8/6). A cantora fez três apresentações de The Eras Tour em Edimburgo, Escócia, durante o fim de semana. Após os shows, a polícia fez um balanço, confirmando o incidente.





“Um homem de 64 anos foi preso e acusado em conexão com um crime de voyeurismo cometido em Murrayfield (estádio onde foram realizados os shows) durante o evento no sábado, 8 de junho”, afirmou o superintendente David Happs, que não deu mais informações sobre o caso.





O voyeurismo consiste em um indivíduo conseguir obter prazer sexual através da observação de pessoas fazendo algo que geralmente é privado. A prática, se feita sem consentimento, pode ser considerada ofensiva.





O homem foi liberado no mesmo dia, sob compromisso de comparecer ao Tribunal do Xerife de Edimburgo em uma data posterior. A data, no entanto, não foi divulgada.





Assim como faz após passagem por cada local da The Eras Tour, Taylor usou as redes sociais para compartilhar uma seleção de imagens das três noites. “Edimburgo!!! Vocês realmente me surpreenderam neste fim de semana. Obrigada por quebrar o recorde de público de todos os tempos para um show em estádio na Escócia 3 vezes seguidas e por todas as maneiras pelas quais vocês nos fizeram sentir em casa. Amo vocês, todos os 220.000 de vocês!!!”, escreveu.

Leia também: Fãs de Taylor Swift são comparados a punks por vocalista do Pearl Jam





Taylor não se pronunciou sobre o caso.