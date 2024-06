O ator Will Smith revelou que uma vez teve um encontro assustador com um fantasma em um hotel de Londres. Durante o programa de TV apresentado por Jimmy Fallon, ele contou que precisou fazer um “check-out de emergência”. O artista participava de um jogo com o colega de elenco de “Bad boy: ride or die”, Martin Lawrence.





"Isso foi provavelmente há 27 anos", lembrou. "O fantasma urinou no banheiro do meu amigo e apagou todas as mensagens do telefone dele”, relatou.





A aparição sobrenatural aconteceu em um hotel cinco estrelas chamado The Lanesborough. Além de Will Smith, o local já hospedou Cher, Mariah Carey e Sylvester Stallone.





"Nós não o ouvimos falar, então presumimos que era britânico, mas foi assustador o suficiente para fazermos o check-out do hotel", contou. Quando perguntado sobre se ele acredita em fantasmas, Will respondeu. “Eu acredito que há coisas que você não entende, Jimmy”, respondeu.





Quando Martin Lawrence questionou se a história era real, Smith destacou que o caso era “100% verdade”, surpreendendo os demais. Em outra parte do jogo, Martin revelou que foi abordado para estrelar “Rush Hour” com Jackie Chan, mas rejeitou o papel, que foi para Chris Tucker.





"Fiquei feliz por Chris. Era isso que deveria ser — Chris Tucker e Jackie Chan. E eles trouxeram [à tona] uma bela franquia com 'Rush Hour'", afirmou.





“Bad Boys: Ride or Die” estreou nos cinemas na semana passada, com estimativa de arrecadamento de US$ 56 milhões nos cinemas no fim de semana de estreia. O filme é o primeiro de Will Smith desde que o ator deu um tapa em Chris Rock, durante a cerimônia do Oscar, em 2022. A academia baniu o ator da premiação por 10 anos.